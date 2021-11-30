Очередная финпирамида выявлена в Актюбинской области

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Сотрудниками территориального департамента АФМ по Актюбинской области пресечена деятельность компании Crowd 1 с признаками финансовой пирамиды.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий выявлено, что организаторы финпирамиды, выдавая себя за международную сетевую организацию Crowd 1, предлагали населению инвестировать денежные средства в различные по стоимости и видам "пакеты" по приобретению виртуальных земельных участков", - рассказали в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.
Следствием установлены виды "пакетов" - белый, черный, золотой и титановый, стоимость которых варьировалась от 99 до 2 499 Евро. Взамен организаторы обещали гарантированную прибыль.
В настоящее время начато досудебное расследование.
Уважаемые граждане, если вы или ваши знакомые стали жертвой финансовой пирамиды Crowd 1, просим обращаться в ДЭР по Актюбинской области по телефону доверия 8 (7132) 97-51-51", - обратились в ведомстве.