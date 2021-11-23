В Акмолинской области выявлена компания с признаками финпирамиды

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КОКШЕТАУ. 22 НОЯБРЯ - В Акмолинской области выявлена компания River Coins Limited с признаками финансовой пирамиды. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства республики Казахстан по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудниками территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Акмолинской области начато досудебное расследование в отношении компании River Coins Limited по факту незаконного привлечения денег с июля 2020 года по май 2021 года.

Как сообщили в ведомстве, следствием установлено, что в компании действует система выплат по принципу спирали. Вкладчики первых уровней получают вознаграждения за счет перераспределения взносов, поступающих от новых вкладчиков.

Компания River Coins Limited не зарегистрирована на территории РК как субъект предпринимательской деятельности, не имеет лицензий и разрешений на совершение банковских операций - привлечение средств и выплату вознаграждений.

В настоящее время по данному факту ведется следствие.