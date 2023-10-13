Очередного религиозного радикала задержали в Шымкенте

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Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В районном суде № 2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении работников караоке-бара, избивших посетителей, - В районном суде № 2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении работников караоке-бара, избивших посетителей, сообщает пресс-служба суда.





28 декабря 2022 года в одном из караоке-баров города между гостями и персоналом заведения произошла словесная перепалка, перешедшая в драку. Сотрудники заведения, а также их знакомые, находившиеся в баре, начали избивать потерпевших.





В результате избиения одному из пяти потерпевших причинен тяжкий вред здоровью (перелом носа, сотрясение мозга, тяжелая черепно-мозговая травма, переломы костей лица), двоим потерпевшим - средний вред здоровью (переломы носа и челюсти), двум остальным - легкий вред здоровью (гематома ушной раковины, ушиб носа).





Приговором суда сотрудники караоке-бара, участвовавшие в потасовке, признаны виновными. Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Пятерым - в виде лишения свободы сроком 6 лет и 6 месяцев каждому.





Со всех осужденных в Фонд потерпевших взыскано по 61 260 тенге. Частично удовлетворены иски потерпевших.





Приговор суда не вступил в законную силу.





Отметим, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.





Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".



