11.10.2023, 16:31 5576
Как будут менять закон о религии в Казахстане, объяснила Балаева
Девушкам, желающим носить платок, предлагают учиться в медресе
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева ответила на вопрос о пересмотре закона о религии.
Ранее Аида Балаева заявила, что в Казахстане будут работать над пересмотром отдельных норм закона о религии.
Были официальные запросы депутатов. Как государственный орган, координирующий орган в области религиозной политики, мы обязаны их рассмотреть. Конечно, в этой связи мы изучаем все законодательные нормы, которые касаются всех религиозных объединений. Надо понимать, что здесь важен диалог с обществом и надо посмотреть те проблемные вопросы, которые есть в обществе", - сказал министр.
Она пояснила, как будут пересматривать закон.
Вначале будет обсуждение с экспертами, с теми же депутатами. То есть мы не можем без согласования с обществом принимать какие-либо меры. Поэтому начнем эту работу, поскольку есть конкретные запросы от депутатов", - добавила Балаева.
Напомним, в Казахстане могут запретить ношение хиджабов и другой религиозной одежды в общественных местах, сообщила ранее министр информации Аида Балаева. Это в свою очередь вызвало резонанс в обществе.
В частности, сообщалось, что в Казахстане свыше 150 учениц в начале сентября не посещали школу из-за запрета ношения хиджаба.
На это глава Духовного управления мусульман Казахстана, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы ответил, что девушки, желающие носить платок, могут учится в медресе. По его словам, в ведении ДУМК есть 9 медресе, куда берут девочек с 9-го класса.
Он также отметил, что ношение платка предусматривается только после достижения девушками совершеннолетия.
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05.10.2023, 14:14 19561
В области Абай защищены права иностранного инвестора, восстановившего цементный завод
Реализация значимого для региона инвестиционного проекта продолжена
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Семей. 5 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Абайской области защитила права иностранного инвестора, восстановившего на свои средства работу завода ТОО "Казахцемент".
Существовавший в Жарминском районе цементный завод в 2007-2008 году, получив заем от Банка развития Казахстана, не исполнил свои обязательства. После неоднократных попыток решить вопрос погашения задолженности банк в судебном порядке взыскал задолженность ТОО "Казахцемент", реализовав имущество покупателю ТОО "Sharcem", - рассказали в прокуратуре.
В итоге покупатель - сингапурская компания International Cement Group, владеющая ТОО "Sharcem", купив у банка залоговое имущество недействующего завода ТОО "Казахцемент", реализовала инвестпроект по его восстановлению и модернизации.
В производство вложено более 20 млрд тенге с обеспечением более 400 человек рабочими местами. Однако по иску одного из кредиторов ТОО "Казахцемент" сделка между банком и ТОО "Sharcem" признана судом недействительной. Суд посчитал, что залоговое имущество завода продано по цене ниже рыночной", - сообщается в информации.
Прокуратура области Абай, не согласившись с судебным актом, внесла апелляционное ходатайство, поскольку суд не принял во внимание имеющийся отчет об оценке имущества, признанный соответствующим комитетом по обучению, повышению квалификации и методологии палаты оценщиков.
В результате рассмотрения ходатайства прокуратуры области апелляционная судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции. Принятые прокуратурой меры позволили инвестору продолжить реализацию проекта и сохранить рабочие места", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее Генпрокуратура обязала газодобывающее предприятие Восточно-Казахстанской области заплатить свыше 6 млрд тенге в бюджет Казахстана.
29.09.2023, 17:02 30006
Кыргызстан выиграл у Казахстана арбитражный процесс в Гааге
Истцом были заявлены требования по компенсации в размере 50 млн долларов
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Гаага. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Кыргызстан выиграл арбитражный процесс у Казахстана в Гааге с общей суммой иска в 50 млн долларов, сообщает Министерство юстиции Кыргызской Республики.
Арбитражное разбирательство против Кыргызской Республики было инициировано в соответствии с арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (2010) со стороны казахстанской компании.
Истцом были заявлены требования по компенсации в размере до 50 млн долларов в связи с якобы имевшей место экспроприацией Кыргызстаном инвестиций в рамках неосуществленного проекта по строительству завода комплексных ферросплавов в г. Таш-Кумыр и якобы иными имевшими нарушениями международных соглашений о защите инвестиций и положений Закона "Об инвестициях в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении Минюста.
В 2021-2023 годах стороны представляли в арбитражный трибунал соответствующие письменные позиции и материалы с аргументами по существу спора.
Финальные слушания проходили в Гааге в апреле этого года.
28 сентября 2023 года состав трибунала (из 3 арбитров) единогласно вынес арбитражное решение, в котором признал наличие у него компетенции рассматривать данный спор, а также признал исковые требования истца подлежащими рассмотрению. Состав арбитров не установил каких-либо нарушений Кыргызской Республикой своих обязательств, которые бы привели к убыткам, заявленным истцом. Таким образом, арбитражный трибунал единогласно постановил, что требования истца к Кыргызстану о компенсации ему каких-либо убытков должны быть полностью отклонены".
Истец также обязан оплатить все расходы - гонорары состава арбитров и административные расходы постоянного арбитражного суда (Hague Permanent Court of Arbitration).
Финальное арбитражное решение может быть обжаловано в срок 28 дней с даты вынесения решения по очень ограниченному кругу оснований, установленных разделом 68 английского закона об арбитраже.
Ранее сообщалось, что Минюст РК добился окончательной победы в разбирательстве по делу Анатола и Габриэля Стати.
25.09.2023, 14:48 42506
Казахстанцы будут снимать отпечатки пальцев при документировании с 2024 года
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел рассказали об обязательной дактилоскопической регистрации граждан при получении паспорта и удостоверения личности, которая начнется в нашей стране с 1 января 2024 года.
Дактилоскопической регистрации подлежат все граждане Республики Казахстан и постоянно проживающие в стране иностранцы, кроме детей до 12 лет. Дети в возрасте от 12 до 16 лет могут пройти регистрацию на добровольной основе.
Снятие отпечатков пальцев будет проводиться в ЦОНах при оформлении удостоверений личности, паспортов, видов на жительство иностранца и удостоверений лица без гражданства.
Отмечается, что дактилоскопирование будут проходить казахстанцы, впервые получающие или меняющие по различным причинам документы, удостоверяющие личность. Например, в случае истечения срока действия, перемены фамилии, имени и отчества, при утере или краже документа.
Дактилоскопическая регистрация улучшит систему безопасности от незаконного документирования. Также при наличии дактилоскопической регистрации процедура восстановления документов будет происходить значительно быстрее, чем сейчас", - подчеркнули в ведомстве.
Каждому человеку, прошедшему дактилоскопическую регистрацию, гарантировано установление личности при несчастных случаях, пожарах.
Кроме того, в будущем появится возможность еще более развить получение госуслуг удаленным способом через современные смартфоны.
Если гражданин потеряет свой паспорт за пределами Казахстана, ему достаточно обратиться в загранучреждение Республики Казахстан и сообщить, что он проходил дактилоскопическую регистрацию. Проблем с восстановлением документов у него не будет", - заверили в МВД.
В МВД сообщили, что дактилоскопическая информация подлежит защите, которая гарантируется государством.
Согласно закону "О дактилоскопической и геномной регистрации" уполномоченные государственные органы с целью защиты дактилоскопической информации осуществляют блокирование и обезличивание данных граждан, в результате которых определение принадлежности дактилоскопической информации конкретному лицу без использования дополнительной информации невозможно.
Это значит, что в базе данных будет содержаться только уникальный идентификатор, персональные данные ФИО и ИИН в ней отсутствуют. Благодаря самой структуре и архитектуре системы обезличивание отпечатков пальцев происходит автоматически", - заверили в министерстве.
В настоящее время уполномоченным органом проводятся испытания системы на соответствие требованиям информационной безопасности.
Обязательная дактилоскопическая регистрация начнется в нашей стране с 1 января 2024 года.
Напомним, с 1 января 2024 года документы также будут содержать отпечатки пальцев рук владельца документа, достигшего 16-летнего возраста и более.
25.09.2023, 12:23 43646
Минюст добился окончательной победы в разбирательстве по делу Стати
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции Республики Казахстан и АО "Самрук-Казына" добились окончательной победы в разбирательстве по делу Стати, сообщает пресс-служба Минюста.
Напомним, дело, связанное с акциями KMG Kashagan B.V. на сумму 4 млрд долларов США, против Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom S.A. и Terra Raf Trans Trading Ltd. (Стати) рассматривалось в Верховном суде Нидерландов.
В июне прошлого года апелляционный суд Гааги снял арест с акций, принадлежащих "Самрук-Казына" в KMG Kashagan B.V., который был наложен сторонами Стати в попытке привести в исполнение арбитражное решение, полученное ими против Республики Казахстан, напомнили в ведомстве.
22 сентября 2023 г. Верховный суд отклонил апелляцию Стати на это решение, подтвердив, что акции пользовались иммунитетом от исполнения в соответствии с обычным международным правом. Верховный суд постановил, "что жалоба Стати была основана на неправильном толковании решения Апелляционного суда и исходила из предположения, что суд счел уставную цель "Самрук-Казына" решающей и проигнорировал фактическую деятельность фонда. При этом Верховный суд отметил, что апелляционный суд пришел к правильному выводу: Стати не удалось доказать назначение акции Самрук-Казына в качестве объекта коммерческого оборота", - сообщили в Минюсте.
В ведомстве подчеркнули, что суду были представлены убедительные доказательства о наличии иммунитета против обращения взыскания на имущество фонда.
Министерство юстиции продолжит работу по защите государственных интересов в иностранных юрисдикциях", - отметили в ведомстве.
Напомним, 16 января 2023 года апелляционный суд Швеции отказал Нацбанку в отмене ареста, наложенного на средства Нацфонда, в рамках по делу Стати.
9 января 2023 года окружной суд Амстердама отказал в удовлетворении ходатайства Анатола Стати, Габриэля Стати, Ascom Group S.A. и Terra Raf Trans Trading LTD. (Стати) о признании и исполнении арбитражного решения, которое было получено Стати в результате процессуального мошенничества, что представляет собой нарушение публичного порядка Нидерландов.
Для справки:
Анатолий (Анатол) Стати (25 октября 1952 года) - молдавский бизнесмен, основатель компании Ascom Group.
В 2010 году считался самым богатым гражданином Молдовы.
Габриэль Стати (30 сентября 1976 года) был вице-президентом Ascom Group. В 2009 году, будучи на Украине, был задержан по подозрению в финансировании акций протеста и подготовке переворота в Молдавии. К концу года дело было прекращено.
Ascom Group - крупнейшая нефтяная и газовая компания в Молдове. Имеет коммерческие операции в Казахстане, Туркменистане и Судане. Производит около 500 тысяч тонн нефти и около 1,3 млрд куб. м природного газа в год.
По последним данным, компания владела в Казахстане доказанными запасами нефти в объеме 13 млн тонн и газа в объеме 10 млрд кубометров.
20.09.2023, 15:59 52456
Мажилис ратифицировал соглашение о создании Тюркского инвестфонда
Также депутаты приняли казахстанско-китайское межправительственное соглашение о выявлении лиц с двойным гражданством
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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса на пленарном заседании в среду ратифицировали соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, заключенное странами Организации тюркских государств в марте этого года.
Тюркский инвестиционный фонд - это первый совместный финансовый институт экономической интеграции тюркского мира. Принятие этого закона даст Казахстану дополнительный инструмент для развития экономики, а отечественным предпринимателям - возможность привлечения дополнительных инвестиций в свой бизнес, отметили в мажилисе.
Целью фонда является содействие экономическому развитию государств-участников организации за счет расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.
Для достижения своей цели фонд будет выполнять следующие функции посредством инвестиционной деятельности - финансирование проектов, в частности проектов малых и средних предприятий, поддержка создания и модернизация физической и цифровой инфраструктуры, поддержка проектов развития в областях, представляющих взаимный интерес, включая промышленное производство, транспорт, сельское хозяйство, туризм и зеленая экономика.
Фонд наделят статусом международной финансовой организации, которая будет заниматься инвестиционной деятельностью для финансирования проектов микро-, малых и средних предприятий, а также проектов развития. Интерес представляют такие сферы, как промышленное производство, инфраструктура, транспорт, сельское хозяйство, ИКТ, туризм и "зеленая" экономика.
Кроме того, в рамках ТИФ Казахстан получит возможность сотрудничества с международными и национальными финансовыми институтами, торговыми палатами и частными организациями. А также возможность развития внутрирегиональной торговли, расширения транспортных и логистических цепочек, складских и производственных мощностей.
Уставной капитал делится на оплаченные акции с общей номинальной стоимостью $350 млн, а также привлекаемые акции с номинальной стоимостью $150 млн. На каждое государство приходится по $70 млн оплаченных акций", - проинформировал министр нацэкономики РК Алибек Куантыров.
Решением глав государств-членов организации от 11 ноября 2022 года первым президентом фонда был назначен Амреев Багдат Культаевич, бывший генеральный секретарь Организации тюркских государств. Штаб-квартира фонда размещена в Стамбуле.
Также сегодня депутаты мажилиса ратифицировали казахстанско-китайское межправительственное соглашение об обмене информацией в отношении граждан сторон. Это позволит создать правовую основу для сотрудничества между компетентными органами сторон в области миграции и противодействия двойному гражданству.
Создание механизма обмена информацией в отношении граждан в сфере миграции позволит оперативно обнаруживать такие факты и принимать соответствующие меры по предотвращению нарушений. Кроме того, принятие закона будет способствовать дальнейшему развитию, сохранению правопорядка, безопасности и укреплению двухстороннего сотрудничества между нашими странами", - отметили в палате парламента.
07.09.2023, 11:51 66456
Это прямое нарушение закона: спикер сената о скандальной фотографии с Кудебаевым
Фото: соцсети
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Астана. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената Маулен Ашимбаев в кулуарах парламента высказался о скандальной фотографии с Сериком Кудебаевым, на которой тот запечатлен сидящим за богато накрытым дастарханом в месте отбывания наказания.
Вопрос не в том, что все условия созданы для него на законных основаниях. Есть закон. В соответствии с законом есть требования по содержанию осужденных лиц. Соответствующие госорганы, которые отвечают за эту систему исполнительную, они должны закон полностью обеспечивать, реализовывать. Какие-то факты, которые вы сейчас поднимаете, они касаются того, что те или иные представители госорганов, работающие в этих структурах, закрывают глаза на закон и дают возможность, нарушая закон, обеспечивать какие-то хорошие условия заключенным", - сказал Ашимбаев.
По его словам, это прямое нарушение закона.
Лица, которые это допустили, будут привлекаться к ответственности, никто ответственности не избежит. Проводятся соответствующие следственные действия, все будет выяснено", - добавил спикер сената.
Если говорить в целом о системе КУИС, то в ней "есть проблемы", подчеркнул Ашимбаев.
С нашей стороны комитет соответствующий, если нужно будет, выйдет на учреждения КУИС, соберет ответственных работников, руководителей этой структуры, и мы со своей стороны будем этим вопросом заниматься", - уточнил Ашимбаев.
Ранее в КУИС, комментируя распространенное в Казнете фото дастархана с Кудебаевым, заявили, что "осужденные имеют право получать продукты питания в виде посылок, передач или при свиданиях с близкими родственниками, а также употреблять пищу в специально отведенных помещениях отрядов в свободное время".
Напомним, Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года. После январских беспорядков 2022 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением. После того как прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы, генерал-майор перестал посещать суд. Заседание откладывалось 5 раз из-за неявки подсудимого.
3 апреля текущего года Серик Кудебаев был объявлен в розыск. Причиной стал побег экс-полицейского из страны. 23 марта Кудебаев пересек казахско-кыргызскую границу и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул.
27 апреля Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан, после чего его поместили в изолятор временного содержания. Судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили.
28 апреля приговором Талдыкорганского городского суда Серик Кудебаев был признан виновным по нескольким статьям: в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия, и пытках во время январских событий. Его приговорили к 10 годам лишения свободы.
18 июля Кудебаеву вынесли приговор по делу о незаконном пересечении границы. Он полностью признал свою вину. По совокупности наказания и путем частичного сложения суд назначил Кудебаеву общий срок заключения составил 10 лет и 3 месяца лишения свободы.
19.07.2023, 11:27 115186
Прокуратура отменила запрет КТЖ на фото- и видеосъемку
Ограничение затруднило сбор доказательной базы при расследовании аварий на железнодорожных путях, а также создавало условия для укрытия различных инцидентов
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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортная прокуратура добилась отмены телеграфного указания руководства АО "НК "Қазақстан темір жолы" о запрете на фото- и видеофиксацию любых случаев нарушения безопасности на железнодорожном транспорте, сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры.
Данное поручение прямо противоречило пункту 2 статьи 20 Конституции Республики Казахстан, согласно которому каждый имеет право свободно получать и распространять информацию любым, не запрещенным законом способом, объяснили в прокуратуре.
Подобное ограничение в первую очередь затруднило сбор доказательной базы при расследовании аварий на железнодорожных путях, а также создавало условия для укрытия различных инцидентов, что в целом могло привести к ухудшению состояния безопасности в данной сфере", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что на сегодня протест прокуратуры удовлетворен в полном объеме и соответствующее указание признано незаконным.
Напомним, 17 июля грузовой поезд сошел с рельсов в Жамбылской области.
22.06.2023, 11:32 146011
Парламент одобрил ограничения для электросамокатчиков Дополнено
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Астана. 22 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения", который предусматривает ряд ограничений при эксплуатации электросамокатов.
Как рассказал сенатор Евгений Больгерт, представляя проект закона, основной целью документа является устранение существующего правового пробела и введение законодательного регулирования вопросов эксплуатации малых электрических транспортных средств, а также электрических самокатов. Кроме того, законом вводится государственная монополия на изготовление свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков.
Законом предлагается внесение изменений и дополнений в два закона Республики Казахстан: "О дорожном движении" и "О разрешениях и уведомлениях".
Рассматриваемым законом предусматриваются следующие основные положения:
1) в законе "О дорожном движении" вводится понятие "малое электрическое транспортное средство", с указанием его технических характеристик и правовой регламентацией порядка эксплуатации и установлением перечня запретов для водителей;
2) закон "О дорожном движении" дополняется понятием "электрический самокат", который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час и определяются места для их движения, а также вводятся запреты для их водителей.
В частности, водители электрических самокатов двигаются по велосипедной дорожке, велосипедной полосе движения. При их отсутствии допускается движение электрических самокатов по правому краю проезжей части дороги с соблюдением условий и запретов, вводимых законом. В частности, это достижение 18-летнего возраста, наличие водительского удостоверения на право управления транспортным средством любой категории, наличие застегнутого шлема, а при передвижении в темное время суток - наличие светоотражающего предмета, обеспечивающего видимость водителям других транспортных средств. По тротуару или пешеходной дорожке допускается движение электросамокатов со скоростью не более 6 км в час", - уточнил депутат.
3) предусматриваются права и обязанности водителей малого электрического транспортного средства и электрического самоката;
4) устанавливаются запреты для водителей мопедов, велосипедов, малых электрических транспортных средств и электросамокатов.
Кроме того, внесены поправки, устанавливающие основания остановки транспортных средств сотрудниками органов внутренних дел для проверки транспортных средств, зарегистрированных в компетентном органе другого государства, на соответствие требованиям, предусмотренным Законом "О дорожном движении". Вводится государственная монополия в области изготовления свидетельств о государственной регистрации транспортных средств, водительских удостоверений и государственных регистрационных номерных знаков. Правом на осуществление данными видами деятельности наделяется республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения при МВД РК", - рассказал Больгерт.
Также закон "О разрешениях и уведомлениях" дополняется новым видом уведомления о начале или прекращении деятельности учебных организаций по подготовке водителей транспортных средств.
Полагаем, что одобрение закона, принятого мажилисом, направленного на установление прав и обязанностей водителей электрических самокатов и малых электрических транспортных средств, ограничений и запретов, будет способствовать обеспечению правового регулирования общественных отношений по их использованию. Принятый мажилисом закон является первым шагом в сфере правового регулирования порядка использования средств индивидуального передвижения. Вместе с тем имеются еще ряд вопросов, требующих своего законодательного решения в будущем, с учетом апробирования на практике вводимых правовых новелл, а также международного опыта регулирования порядка эксплуатации электросамокатов и малых электрических транспортных средств", - заключил депутат.
Дополнено 22.06.2023, 12.40
В кулуарах сената председатель комитета административной полиции Кайсар Султанбаев сообщил, что у полиции нет технической возможности определять скорость передвижения самоката.
Не буду скрывать. Откровенно скажу. Сегодня такой технической возможности у полиции - определять скорость передвижения самоката - практически нет. Если какое-то ДТП произойдет, у нас есть технические возможности рассчитать его скорость согласно скольжению, пути торможения и так далее. Будет назначена специальная судебно-медицинская экспертиза, по ее заключению будет доказана вина. И будем уже в зависимости от заключения судебно-медицинской экспертизы привлекать к ответственности нарушителя. Пока будет так. Это только начало. В дальнейшем мы вопросы контроля будем дальше смотреть", - цитирует tengrinews.kz Кайсара Султанбаева.
Но при этом, по его словам, в поправках расписано наказание в том числе за превышение скорости, отмечает zakon.kz.
Сейчас водители электросамокатов будут привлекаться к административной ответственности по двум статьям - 593 статья КоАП, за несоблюдение правил перевозки пассажиров грузов. Штраф 5 МРП (17 250 тенге). А также штраф за нарушения иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения, - это 620-я статья, сюда войдут все остальные правонарушения, штраф также 5 МРП", - цитирует inform.kz Султанбаева.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?