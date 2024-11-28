27.11.2024, 15:29 27556
Одиннадцать фактов изнасилования детей в соцучреждениях выявили в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных учреждениях для детей в Павлодарской области выявлено 11 случаев нарушения половой неприкосновенности детей, рассказала уполномоченный по правам ребенка в области Сауле Шакенева.
Шакенева рассказала, что медики осмотрели 105 воспитанниц детских домов и центров поддержки детей региона в возрасте от 10 до 16 лет. В результате были выявлены 11 фактов нарушения половой неприкосновенности.
Из них 8 фактов в настоящее время зарегистрированы в ЕРДР, ведется досудебное расследование, подозреваемые установлены и задержаны. 3 факта проверяются на наличие состава уголовного правонарушения", - написала омбудсмен на странице в соцсети.
Также она рассказала о выявлении двух случаев сексуального насилия в отношении "домашних" детей.
Шакенева добавила, что все вышеуказанные преступления произошли несколько лет назад.
Ранее аким Павлодарской области Асаин Байханов прокомментировал участившиеся случаи изнасилования несовершеннолетних в регионе.
Напомним, в Павлодарской области изнасиловали несовершеннолетних брата и сестру. Двое подозреваемых задержаны и водворены в ИВС. Кроме того, в изнасиловании 11-летней девочки заподозрили приемного отца в Павлодарской области. Узнав, что пострадавшие обратились в полицию, подозреваемый покончил с собой.
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27.11.2024, 17:10 23651
Сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки
Он лишен специального звания майора юстиции
Фото: pexels
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Караганда. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместителя начальника режимного отдела учреждения департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года лишения свободы за пытки осужденного, сообщает пресс-служба прокуратуры Карагандинской области.
Сотрудник признан виновным по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса (Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки) и приговорен к двум годам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трех лет", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, осужденный лишен специального звания майора юстиции, а также ему назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим. По данным прокуратуры, приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее сотрудника полиции осудили за пытки доставленного по январским событиям в Алматы.
27.11.2024, 15:48 26696
В Алматинской области автобус насмерть сбил мальчика на парковке ЖК
По информации из соцсетей, наезд совершил автобус школьной развозки
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Конаев. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Семилетний мальчик погиб пол колесами автобуса на парковке жилого комплекса "Асыл Арман" в селе Иргели.
Трагедия произошла 27 ноября на парковке жилого комплекса "Асыл Арман" в селе Иргели. Автобус марки JAC, сдавая задним ходом, насмерть задавил семилетнего мальчика.
В департаменте полиции Алматинской области рассказали, что сейчас проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Между тем в информации в соцсетях говорится, что этот наезд совершил водитель автобуса школьной развозки.
27.11.2024, 10:30 33906
Выделенные на противопаводковые мероприятия 300 млн тенге похитили в Акмолинской области
Дело направили в суд
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Кокшетау. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области прокуратура выявила хищение свыше 300 млн тенге, выделенных из резерва правительства в 2021 году для переселения проживающих в зоне подтопления граждан.
Специальными прокурорами Акмолинской области завершено расследование в отношении руководителей отдела строительства акимата Атбасарского района, ТОО "Престиж Строй 7", "Фундаменталь" по факту хищения свыше 300 млн тенге. Эти средства были выделены из резерва правительства в 2021 году для строительства двух 100 квартирных домов для переселения 200 семей Атбасарского района, проживающих в зоне подтопления", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.
Действия подозреваемых квалифицированы по статье 189, часть 4, Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть растрата имущества в особо крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Двое подозреваемых с санкции суда взяты под стражу, третий соучастник находится под домашним арестом.
В ходе следствия обнаружено преступно нажитое имущество - коммерческая недвижимость в Астане и Алматы, спецтехника, строительное оборудование и денежные средства на банковских счетах на сумму более 50 млн тенге. Оценочная стоимость всего арестованного имущества составила свыше 335 млн тенге", - отметили в прокуратуре.
Прокурорами установлено, что часть из указанного имущества сдавалась в аренду и приносила преступный доход.
В этой связи действия одного фигуранта дополнительно квалифицированы по статье 218, часть 3, Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть легализация (отмывание) денег и иного имущества, полученных преступным путем. За это предусматривается наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - добавили в ведомстве.
По данным прокуратуры, в настоящее время участники уголовного процесса ознакамливаются с материалами уголовного дела.
26.11.2024, 21:23 45426
В Туркестанской области задержали занимавшуюся незаконной миграцией ОПГ
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области полиция провела задержание группы, занимавшейся организацией незаконной миграции, и уже выдворила из страны десять иностранцев, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали девять человек, которые за незаконное вознаграждение предоставляли иностранцам поддельные судебные постановления для пересечения границы.
По факту организации незаконной миграции и подделки документов проводится досудебное расследование. Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Ведутся мероприятия по выяснению всех обстоятельств дела.
Кроме того, десять иностранных граждан, которые пытались пересечь границу Казахстана с помощью фальшивых документов, были выдворены из страны.
Ранее были задержаны пять жителей Астаны, которые организовали канал незаконной миграции через специализированный ЦОН для иностранцев, расположенный в здании вокзала "Нұрлы жол".
26.11.2024, 15:10 51001
Главу управления полиции Кызылординской области подозревают в коррупции
Подозреваемый задержан и уволен из органов
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Кызылорда. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Главу управления по борьбе с организованной преступностью Кызылординской области задержали по подозрению в коррупции, сообщили в региональном департаменте полиции.
ДКНБ совместно с управлением собственной безопасности департамента полиции в ходе проведения оперативно-следственных мероприятий задержан сотрудник департамента полиции по факту совершения противоправных действий", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что подозреваемый уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.
Ранее в соцсетях появилась информация, что глава управления департамента полиции Кызылординской области задержан при получении взятки в 2 млн тенге.
Напомним, сотрудники органов внутренних дел РК занимают второе место после работников акиматов в совершении коррупционных преступлений.
26.11.2024, 09:50 57186
В Туркестанской области осудили руководителя ветеринарной службы
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями
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Туркестан. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане осужден руководитель ветеринарной службы областного управления ветеринарии. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями путем сбора денежных средств со 115 работников районных ветеринарных служб в общей сумме 5,5 млн тенге, выплаченных им в качестве премий", - говорится в сообщении Антикора.
Приговором суда ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Судебный акт не вступил в законную силу.
25.11.2024, 20:31 70886
В Карагандинской области украли болты с железнодорожных путей
Фото: КТЖ
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Караганда. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 24 ноября на перегоне Көкпекті - Нұра железнодорожники обнаружили хищение болтов скрепления с внутренней стороны рельсов на участке протяженностью 500 метров. В результате похищения 131 скрепления возникла угроза безопасности движения поездов, сообщает пресс-служба КТЖ.
Железнодорожники незамедлительно уведомили сотрудников линейного отделения внутренних дел, которые прибыли на место происшествия. В целях предотвращения возможных последствий и обеспечения безопасности движения на участке ввели временное ограничение скорости поездов.
КТЖ принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности на железнодорожных путях.
Аналогичный случай был зафиксирован 3 ноября на перегоне Отар - Чильбастау, где неизвестные похитили 2745 единиц материалов верхнего строения пути (скрепления SKL-14, шурупы, углонаправляющие, упругие клеммы).
Ранее транспортные полицейские на станции Бесколь области Жетысу установили и задержали преступную группу, состоящую из машинистов тепловозов, похищавших дизтопливо.
25.11.2024, 12:03 72186
Деятельность религиозных радикалов пресекли в учреждениях УИС Казахстана: один из фигурантов готовил теракт
Фото: КНБ РК
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Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность 10 сторонников радикальной религиозной идеологии пресекли в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алматинской, Костанайской областей и области Жетысу, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.
По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности", - проинформировали в комитете.
Подчеркивается, что в ходе обысков по местам отбывания наказания изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства.
Одно лицо имеет судимость за экстремизм. Остальные отбывают наказание за убийство, разбои и кражи. Также в Алматы был задержан их подельник, находившийся на пробационном контроле. В отношении указанных лиц ведутся досудебные расследования по статьям 255 (Акт терроризма), 256 (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма) и 259 (Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической либо экстремистской деятельности) Уголовного кодекса", - добавили в КНБ.
Ранее в Астане, Алматинской и Западно-Казахстанской областях задержали религиозных радикалов. Их подозревают в пропаганде терроризма, разжигании религиозной розни и вербовке с целью организации террористической деятельности.
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