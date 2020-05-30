Около 5 тыс. казахстанцев вложили в очередную финансовую пирамиду $37 млн

Алматы. 29 мая. Kazakhstan Today - Около 5 тыс. казахстанцев вложили $37 млн в очередную финансовую пирамиду, основатель которой пустился в бега, передает Kazakhstan Today.

В надежде вернуть свои деньги десятки людей в четверг собрались у здания департамента полиции Алматы. Все они в разное время вложили деньги в инвестиционную компанию "Лидер", которая якобы занималась торговлей биткоинами. Своим жертвам компания обещала вознаграждение 30% от вложенной суммы каждый месяц, сообщает "Первый канал Евразия"

Одна из пострадавших, Равиля Нухунова, по совету знакомой внесла 3 млн тенге.

В 2018 году я вложила деньги, в сентябре. Через 2 месяца я хотела забрать назад, когда компания крах объявила. Я вложила сумму 3 млн тенге, у меня сын болел на тот момент, он был инвалидом. Я вложила сумму, ребенку срочно нужно было вылетать в Москву. Я не смогла это все взять, и у меня сын умер", - рассказала она.

Другая потерпевшая, Ратай Бигатарова, вложила в пирамиду $57 тыс. "Я вложила эти деньги, думала, что-то из этого получу, потому что у меня дети, которых нужно поставить на ноги. А 29 декабря 2019 года у нас сгорел вообще дом. Вообще без жилья остались, четверо детей, две внучки на руках", - рассказала она.

По самым скромным подсчетам, жертвами схемы стали около 5 тыс. человек. Им причинен ущерб в $37 млн. Тем временем предполагаемый руководитель компании пустился в бега.

Так и не получив обещанных денег, люди написали заявление в полицию. Но с прошлого года якобы с мертвой точки дело не сдвинулось. Сейчас в отношении главы компании возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Где он находится, неизвестно. Мужчина объявлен в международный розыск. В отношении него заочно избрана мера пресечения арест.

В настоящее время зарегистрировано около 80 уголовных дел. В связи с учетом большого объема работы материалы дела в настоящее время приняты в производство Следственного управления департамента полиции Алматы. Подозреваемое лицо установлено. Деяния его квалифицированы. Его местонахождение устанавливается. В отношении других работников товарищества меры пресечения не избирались", - сообщил заместитель начальника ДП Алматы по следственной работе Рустам Абдрахманов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства