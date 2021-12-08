Около миллиона фальшивых долларов сожгли в Алматы

Фото: Кадр с видео
Как сообщили в ведомстве, иностранная валюта изъята в конце 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Сотрудниками проведен контрольный закуп, в ходе которого задержан житель города Т.Калиев при попытке сбыта фальшивых купюр на сумму 293 тыс. долларов США. В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тыс. поддельных долларов", - сообщает АФМ РК.
Вся конфискованная поддельная валюта уничтожена.
Ранее сообщалось, что фальшивомонетчика посадили на 6 лет за сбыт около миллиона поддельных долларов. Задержанный с сентября по ноябрь прошлого года неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом 100 долларов США.