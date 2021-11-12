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Фальшивомонетчика посадили на 6 лет за сбыт около миллиона поддельных долларов

11.11.2021, 18:14 86887
АЛМАТЫ. 11 НОЯБРЯ - В Алматы фальшивомонетчику за сбыт почти 1 млн фальшивых долларов дали 6 лет лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК, территориальным департаментом ведомства по Алматы в сентябре прошлого года был выявлен факт сбыта поддельных стодолларовых купюр.
 

Сотрудниками проведен оперативный контрольный закуп, в ходе которого был задержан житель города при попытке сбыта фальшивых купюр на сумму 293 тыс. долларов", - отметили в АФМ РК.

 
По данным следствия, задержанный с сентября по ноябрь прошлого года неоднократно сбывал поддельную иностранную валюту номиналом 100 долларов США.
 

В результате проведенных обысков из незаконного оборота изъято более 975 тыс. поддельных долларов", - уточнили в Агентстве по финмониторингу.

 
Подозреваемому назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.
 
Напомним, что в сентябре АФМ РК сообщило о приговоре, вынесенном судом Шымкента в отношении сбытчика фальшивых евро.
 
Как сообщалось ранее, еще летом этого года Агентство по финмониторингу РК сообщило о выявлении 29 подпольных цехов, изготовляющих фальшивые деньги.
 

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Прокуратура просит продлить арест экс-министру здравоохранения

11.11.2021, 19:08 76735
Прокуратура просит продлить арест экс-министру здравоохранения
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 11 НОЯБРЯ - В следственном суде Нур-Султана рассматривают дело о продлении срока домашнего ареста бывшему министру здравоохранения Елжану Биртанову, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прокурор отдела службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Толеген Жараспаев просил продлить срок домашнего ареста на период ознакомления с материалами дела до 14 января 2022 года. Он уточнил, что расследование по делу завершено, материалы дела состоят из 133 томов, имеются два подозреваемых.
 
Адвокаты считают, что причин для содержания Биртанова под домашним арестом нет. Так как завершение расследования и процесс ознакомления с делом не служит основанием для продления меры пресечения.
 
Судья Акмарал Исаева постановила удовлетворить ходатайства защиты, также потребовала у прокурора представить ответ "Эриксон Никола Тесла" и протоколы допросов сотрудников компании и объявила перерыв до 15.00 12 ноября.
 
Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу прокомментировали расследование уголовного дела в отношении бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова.
 
Напомним, Биртанову продлили срок домашнего ареста до 14 ноября. 
 
Биртанова и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге. 
 
Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей. 
 

Под Темиртау обнаружена подпольная майнинг-ферма

11.11.2021, 15:42 98929
ТЕМИРТАУ. 11 НОЯБРЯ - Подпольную майнинг-ферму обнаружили полицейские под Темиртау, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Серых" майнеров нашли после того, как жители пожаловались на постоянные перебои со светом, сообщает Liter.kz

 

Жители Актау заметили, что в домах стало не хватать напряжения. Даже лампочки гасли. Свои претензии они озвучили акиму Темиртау Кайрату Бегимову во время его рабочей поездки в поселок. Когда у местных жителей начались проблемы с нехваткой электроэнергии, к делу подключились полицейские", - пишет газета.

 
Подключенные к электросетям контейнеры обнаружили на окраине одного из поселков. Внутри стояли компьютеры. От контейнеров исходил гул, на место тут же вызвали полицию.
 

Как показала проверка, хозяева майнинговой фермы находятся в Алматы. Ведется проверка", - сообщил первый заместитель начальника управления полиции Темиртау Болат Исин.

 
Как пояснили в отделе архитектуры Темиртау, земельный участок, на котором стоят контейнеры, оформлен на ТОО "ЦентралАзияЦемент". Но предприятие сдало землю в аренду местной компании, которая занимается электросетями. А эта фирма, в свою очередь, сдала землю в аренду физическому лицу. Его сейчас разыскивают в Алматы.


В связи с этим вчера в Министерстве энергетики состоялось совещание по вопросам электроснабжения лиц, осуществляющих деятельность по цифровому майнингу. В ходе встречи министр энергетики Магзум Мирзагалиев отметил, что майнинг-фермы, соблюдающие требования законодательства, не будут подвергаться ограничениям и отключению от электрической энергии. 

По итогам встречи подписан совместный Протокол, согласно которому стороны договорились: 

- о недопущении ввода ограничений электрической энергии населению, социальным объектам и "белым" майнерам при возникновении дефицита электрической энергии и мощности в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан; 

- ускорить рассмотрение и принятие законодательного акта о запуске балансирующего рынка (demand-responce); 

- привлечь инвестиции для развития новых крупных проектов ВИЭ через Расчетно-финансовый центр в отношении "белых" майнеров с гарантированием покупок электроэнергии (Off-take контрактов) от них. 

Стороны выразили готовность продолжить совместную работу, направленную на стабилизацию рынка электроэнергии и создание необходимых условий для развития цифрового майнинга как новой индустрии.



Ранее в KEGOC подчеркнули, что при наличии сверхпланового потребления будут приниматься меры к отдельным категориям потребителей по соблюдению режима потребления электроэнергии согласно плановым значениям.

Сверхнормативный рост потребления и высокая аварийность на электростанциях страны в холодный период приводят к значительным отклонениям от среднестатистических плановых показателей потребления электроэнергии, что, в свою очередь, ведет к риску возникновения крупной системной аварии с нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана", - сообщили в компании. 

 

Житель Уральска убил возлюбленную на почве ревности

11.11.2021, 13:12 75520
УРАЛЬСК. 11 НОЯБРЯ - В Уральске мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес множественные ножевые ранения своей избраннице. Причиной жестокого поступка стала ревность, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, преступление произошло на съемной квартире. Множественные ножевые ранения нанес мужчина своей избраннице в пылу пьяной ссоры. Как оказалось, причиной конфликта стала ревность. Подозреваемый задержан. Начато досудебное расследование. 
 

Следствием установлено, что 40-летняя женщина и 42-летний мужчина распивали спиртное, после чего между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемый нанес гражданке множественные колото-резаные раны. Затем он покинул место происшествия. Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями подозреваемый задержан. При допросе задержанный пояснил, что ссора произошла на почве ревности", - сообщил официальный представитель департамента полиции Западно-Казахстанской области Болатбек Нургожин. 

 
По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
 

 

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