В Шымкенте вынесли приговор сбытчику фальшивых евро

ШЫМКЕНТ. 1 СЕНТЯБРЯ - Агентство по финансовому мониторингу сообщило о приговоре, вынесенном судом Шымкента в отношении сбытчика фальшивых евро, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
Б. Корганбаев организовал мошенническую схему поддельных евро, ранее приобретенных в Республике Узбекистан, за 50% от стоимости, которые начал сбывать различными способами. Сотрудники территориального департамента выявили факт сбыта клиентам 4000 евро работниками одного из банков Шымкента. В ходе следственных действий доказана причастность Б. Корганбаева к сбыту этих денег", - сообщили в пресс-службе АФМ.
Отмечается, что Корганбаев ранее судим за мошеннические действия. Кроме этого, за полученные в долг средства в тенге от знакомых он расплачивался фальшивыми евро.
Всего Корганбаев незаконно сбыл 10 тыс. фальшивых евро номиналом в 500 евро, которые изъяты из оборота в полном объеме. За незаконное использование и сбыт фальшивых денег он приговорен к 5,5 года лишения свободы", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстане перекрыт международный канал поставки фальшивых евро. Также в АФМ информировали, что в Шымкенте сотрудники банка сбывали клиентам фальшивые евро.
Всего Агентство по финансовому мониторингу РК выявило 29 подпольных цехов, изготовляющих фальшивые деньги.
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