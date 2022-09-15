Около ста килограммов рыбы изъяли у браконьеров в ЮКО

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ТУРКЕСТАН. 14 СЕНТЯБРЯ - Около ста килограммов рыбы, три гарпуна и два водолазных костюма изъяли у браконьеров в Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе очередного рейда полицейские Шардаринского РОП выявили двух местных жителей, которые занимались незаконной добычей рыбы на Шардаринском водохранилище с помощью гарпунов", - сообщает OTYRAR .

У браконьеров изъяли около 100 килограммов рыбы, 3 гарпуна и 2 водолазных костюма.

Данный факт зарегистрирован по статье 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений".

Всего с начала года в области совершили 32 экологических преступления. Это незаконная добыча рыбы, самовольное пользование недрами, незаконная охота и добыча редких видов растений и животных. Полицейскими пресечены 18 преступлений, связанных с незаконной добычей рыбы, из них по 14 делам материалы направлены в суд", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

У браконьеров изъято около 3 тонн незаконно выловленной рыбы, 33 лодки, 4 лодочных мотора и 44 различных орудия для незаконного вылова рыбы", - сообщили в областном департаменте.



