ОПГ скотокрадов приговорили к крупным срокам лишения свободы в Западном Казахстане

Было установлено, что жители Каратобинского района Толегенулы Е., Даулетияров О., Бисенбаев С., занимались скотокрадством. За четыре года они причинили ущерб 40 жителям Каратобинского района, украв у них в общей сложности 26 лошадей и 118 голов крупного рогатого скота, тем самым причинив ущерб на сумму более 27 млн тенге", - сообщил заместитель начальника Следственного управления Департамента полиции ЗКО майор полиции Ерлан Жаксыбаев.
По его информации , лидер ОПГ Толегенулы Е. приговорен к 8 годам лишения свободы, Даулетияров О. - к 7 годам лишения свободы.
Бисембаев С. осужден к пяти годам лишения свободы условно, в связи с обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, принимая во внимание то, что он заключил процессуальное соглашение со следственными органами и помогал в раскрытии преступлении", - разъяснил Жаксыбаев.
Напомним, недавно на встрече с главой сената парламента Даригой Назарбаевой президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость ужесточить наказание за скотокрадство.
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