ОПГ скотокрадов приговорили к крупным срокам лишения свободы в Западном Казахстане

Уральск. 4 июля. Kazakhstan Today - В Западно-Казахстанской области оглашен приговор в отношении группы скотокрадов, которая с 2015 по 2018 годы занималась кражей скота на территории Каратобинского района ЗКО, передает Kazakhstan Today.

Было установлено, что жители Каратобинского района Толегенулы Е., Даулетияров О., Бисенбаев С., занимались скотокрадством. За четыре года они причинили ущерб 40 жителям Каратобинского района, украв у них в общей сложности 26 лошадей и 118 голов крупного рогатого скота, тем самым причинив ущерб на сумму более 27 млн тенге", - сообщил заместитель начальника Следственного управления Департамента полиции ЗКО майор полиции Ерлан Жаксыбаев.

По его информации , лидер ОПГ Толегенулы Е. приговорен к 8 годам лишения свободы, Даулетияров О. - к 7 годам лишения свободы.

Бисембаев С. осужден к пяти годам лишения свободы условно, в связи с обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание, принимая во внимание то, что он заключил процессуальное соглашение со следственными органами и помогал в раскрытии преступлении", - разъяснил Жаксыбаев.

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