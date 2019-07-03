Президент напомнил о необходимости ужесточения наказания за скотокрадство, коррупцию и распространение наркотиков

Президент Казахстана указал на необходимость ужесточения наказания за скотокрадство, распространение наркотиков, особенно в Интернете. Касым-Жомарт Токаев также отметил важность установления законодательной нормы об ответственности первых руководителей государственных органов за коррупционные правонарушения подчиненных, сообщает пресс-служба главы государства.
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