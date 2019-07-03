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Президент напомнил о необходимости ужесточения наказания за скотокрадство, коррупцию и распространение наркотиков

02.07.2019, 20:21 5509
Президент напомнил о необходимости ужесточения наказания за скотокрадство, коррупцию и распространение наркотиков
Нур-Султан. 2 июля. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената парламента Даригу Назарбаеву, которая рассказала о текущей деятельности верхней палаты парламента и планах по законодательному обеспечению предвыборной платформы, в частности касающейся социальной поддержки граждан, передает Kazakhstan Today.




 

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