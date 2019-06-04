Токаев поручил усилить в Жамбылской области борьбу с распространением наркотиков и скотокрадством

Тараз. 3 июня. Kazakhstan Today - В рамках визита в Жамбылскую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью региона и дал ряд поручений, в том числе по борьбе с преступностью, передает Kazakhstan Today.

Президент отметил, что только в прошлом году в области зарегистрировано 5500 краж скота, при этом растет число тех, кому украденный скот не возвращен.

Закон должен быть ужесточен, а виновные должны быть сурово наказаны. На встрече с сотрудниками МВД я дал конкретные указания по этому вопросу. Поэтому акиматы и местная полиция должны незамедлительно принять меры. В Уголовный кодекс должны быть внесены необходимые изменения. Я убежден, что парламентарии поддержат эту инициативу", - цитирует президента портал Kazpravda.kz .

Глава государства также отметил рост наркопреступности в Жамбылской области. По его словам, это актуальная проблема, которая касается всего общества.

К сожалению, в эпоху, когда используются передовые технологии, наркобизнес набирает обороты. Наркоторговцы уходят в прошлое, но теперь открываются специальные сайты. Это прежде всего болезнь, которая влияет на сознание и здоровье молодых людей. Это должно прекратиться! Преступники должны быть строго наказаны! Я поручаю полиции принять немедленные меры по этому вопросу", - сказал Токаев.

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