Токаев: будем бороться с коррупцией до полного ее искоренения

Тараз. 3 июня. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал бороться с коррупцией до полного ее искоренения, передает Kazakhstan Today.

Мы будем бороться с коррупцией до полного ее искоренения. Развитие национальной экономики и благосостояние народа напрямую зависят от этого. Особая ответственность возлагается на акимов. В этой работе должны активно участвовать представители региона. Борьба с коррупцией - одна из моих ключевых целей на посту президента", - заявил Токаев сегодня на встрече с общественностью Жамбылской области.

По информации Акорды, в ходе встречи глава государства подробно остановился на проблемных вопросах региона.

В области самая низкая средняя заработная плата в стране - 112 тыс. тенге. С 1 июня повышена зарплата низкооплачиваемых работников бюджетной сферы. Не должны оставаться в стороне от этого начинания и предприятия области. Хочу напомнить акимам всех уровней, что ваша главная задача - обеспечивать трудоустройство населения. Важную роль в создании рабочих мест может сыграть бизнес. Поэтому необходимо продолжить поддержку местных предпринимателей", - сказал глава государства.

Он также указал на необходимость привлекать крупных инвесторов в перерабатывающую промышленность, прежде всего в химический кластер. Источником роста промышленного производства в регионе должен стать химический парк "Тараз".

Кроме того, глава государства отметил низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве, призвав акимат работать в тесной взаимосвязи со специалистами аграрного сектора.

Правительство приняло решение со следующего года ввести пошлину на завозимый из-за рубежа сахар-сырец. В этой связи поручаю акиму области расширить площади посевов сахарной свеклы и плодоовощной продукции, а также увеличить мощность перерабатывающих предприятий", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также, по его словам, необходимо принять системные меры для укрепления туристического потенциала региона и привлечения инвестиций в эту отрасль.

Глава государства поручил решить проблему аварийных и трехсменных школ через улучшение дорожной инфраструктуры в районах и поселках, увеличение масштабов строительства образовательных учреждений.

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