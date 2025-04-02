01.04.2025, 11:17 35956
Более 5 тысяч вкладчиков обманули создатели финпирамиды HAS
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре суд вынес обвинительный приговор в отношении организаторов и руководителей финансовой пирамиды HAS, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Финпирамида позиционировала себя как компания, которая осуществляет внешнеэкономическую деятельность.
Подозреваемые убеждали доверчивых граждан вкладывать свои деньги в различные инвестиционные проекты с обещанием пассивного ежемесячного дохода до 70%. В социальных сетях активно запускались ложные акции, в том числе по строительству жилых домов в городах Астане и Косшы. Для создания иллюзии активной стройки использовались декорации и нанималась специальная техника. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 5 тыс. вкладчиков", - рассказали в АФМ.
Суд приговорил пятерых соучастников к лишению свободы сроком от 6 до 12 лет.
Кроме того, в счет возмещения ущерба потерпевшим обращено взыскание на имущество стоимостью свыше 1 млрд тенге, приобретенное на средства вкладчиков. В числе активов: 4 квартиры, 18 автомобилей, 3 земельных участка, парковочные места, нежилое помещение и денежные средства на счетах", - уточнили в агентстве.
В АФМ напомнили, что в Телеграм запущен бот "Baiqa, piramida!", позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
Ранее сообщалось, что создатели финпирамиды обманули 376 казахстанцев из Астаны, Алматы, Павлодара, Экибастуза и других городов на 2 миллиарда тенге.
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02.04.2025, 12:05 1236
Руководитель одного из департаментов в Карагандинской области подозревается в получении взятки в миллион тенге
Глава департамента и его подчиненный обвиняются в хищении бюджетных средств
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Караганда. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Руководителя одного из департаментов в Карагандинской области подозревается в получении взятки в миллион тенге за подписание акта выполненных работ, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК.
Завершено досудебное расследование в отношении руководителя одного из областных департаментов и его подчиненного. Руководитель департамента подозревается в получении от предпринимателя взятки в размере 1 млн тенге за подписание акта выполненных работ", - проинформировали в агентстве.
Подчеркивается, что обвиняемые преданы суду.
Кроме того, он и его подчиненный обвиняются в хищении бюджетных средств в группе лиц путем необоснованного перечисления заработной платы, премии и командировочных расходов на общую сумму 2,5 млн тенге на счета фиктивно трудоустроенных работников", - добавили пресс-службе.
Ранее в Алматы директор центра дерматологии осужден по делу о взятке в 5 млн тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
02.04.2025, 11:59 571
Нападение подростков на пенсионера в Темиртау: замдиректоров образовательных учреждений привлекли к ответственности
Заместителю акима Темиртау объявят строгий выговор
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Караганда. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - После нападение подростков на пенсионера в Темиртау заместителей директоров образовательных учреждений, где они учились, привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.
Я дал поручение объявить строгий выговор заместителю акима Темиртау по социальным вопросам за ненадлежащий контроль за несовершеннолетними. Также к дисциплинарной ответственности привлечены заместители директоров образовательных учреждений, где учились подростки. Мы, безусловно, обеспокоены подростковой агрессией и приступим к разработке дополнительных мер по минимизации подобных инцидентов в будущем", - заявил аким на своей странице в Сети.
Он заверил, что все виновные будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства. По данному случаю полиция ведет следствие.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено, как группа подростков проникла в квартиру пенсионера, представившись электриками, а потом издевалась над ним. Старика пинали, оскорбляли и плевали в него.
По факту нападения на 67-летнего жителя Темиртау возбуждено уголовное дело.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
02.04.2025, 11:57 851
В МВД прокомментировали побег обвиняемого из суда в Каскелене
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха прокомментировал побег следственно-арестованного по обвинению в изнасиловании в Алматинской области, передает корреспондент агентства.
Да, сбежал, возбуждено дело. Пока нет (не задержали. - Прим. ред.), ищем. Найдем. Возбуждено дело о халатности в отношении наших сотрудников", - сказал замминистра.
Ранее в Сети появилась информация о побеге следственно-арестованного.
Напомним, в декабре 2024 года в Талгаре из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки. До этого беглец пытался совершить самоубийство.
После побега подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту халатности.
В июле из колонии в СКО сбежал заключенный. А в 2023 году осужденный за развращение малолетних сбежал из колонии-поселения в Актау.
По данным аналитиков, ежегодно в РК объявляют в розыск более 2,5 тысячи человек, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.
С учетом тех, кто уже находился в розыске в предыдущие годы, численность таких беглецов за год превышает 5 тысяч человек. Мониторинг комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК показывает, что за последние несколько лет показатели значительно превышали этот уровень лишь в 2018-2019 годах. Тогда численность казахстанцев, находящихся в розыске, составляла более 6 тысяч человек", - отметили они.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
02.04.2025, 09:14 8076
В Алматинской области в автомобиле обнаружили обгоревшие останки
Фото: Depositphotos
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Конаев. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в убийстве после обнаружения останков человека в сгоревшем автомобиле в Алматинской области.
По факту убийства полицией начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания 43-летний подозреваемый", - проинформировали в департаменте полиции области.
Отмечается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для объективного исследования всех обстоятельств преступления.
Информация об обнаружении в Карасайском районе Алматинской области у зоны отдыха сгоревшего автомобиля с останками человека появилась ранее в соцсети.
01.04.2025, 17:45 26571
В Атырауской области еще одну девушку наказали за фото с искаженным флагом Казахстана
Фото: pexels.com
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Атырау. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области еще одну девушку наказали за фото с искаженным флагом Республики Казахстан, сообщает специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау.
Постановлением суда на законного представителя несовершеннолетней А. наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 39 320 тенге", - заявили в суде.
Подчеркивается, что постановление суда еще не вступило в законную силу. Также сообщается, что в суде дело об административном правонарушении рассматривалось по части 1 статьи 434 КоАП Республики Казахстан (Мелкое хулиганство).
Ранее в Сети появилась фотография, на которой четыре человека позируют с искаженным флагом Казахстана. Позже было возбуждено уголовное дело.
Ректор Шымкентского университета "Мирас", известный блогер и общественник Нуркен Халыкберген высказался об инциденте. По его мнению, любые проявления пренебрежения к общенациональным святыням - будь то флаг, герб или гимн - часто становятся искрой, способной разжечь пожар противоречий.
Вчера в Атырауской области трех казахстанок привлекли к административной ответственности за фото с искаженным флагом страны.
В частности, на одну их них с учетом отягчающих обстоятельств (вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение; совершение административного правонарушения группой лиц) наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток. На вторую наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 78 640 тенге. Третья - несовершеннолетняя. На ее законного представителя наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 39 320 тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
01.04.2025, 16:37 28636
Обвиняемый сбежал из суда в Каскелене: возбуждено уголовное дело
Назначена служебная проверка
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Конаев. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области возбуждено уголовное дело после побега обвиняемого из суда в Каскелене, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту побега следственно-арестованного М. возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс мероприятий по задержанию беглеца. Наряду с этим в целях выяснения всех обстоятельств случившегося назначена служебная проверка", - сообщили в пресс-службе.
В департаменте попросили граждан сохранять спокойствие и при наличии информации о местонахождении разыскиваемого незамедлительно сообщать по номеру телефона 102.
Ранее в Сети появилась информация о побеге следственно-арестованного.
Напомним, в декабре 2024 года в Талгаре из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки. До этого беглец пытался совершить самоубийство.
После побега подозреваемого было возбуждено уголовное дело по факту халатности.
В июле из колонии в СКО сбежал заключенный. А в 2023 году осужденный за развращение малолетних сбежал из колонии-поселения в Актау.
По данным аналитиков, ежегодно в РК объявляют в розыск более 2,5 тысячи человек, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений.
С учетом тех, кто уже находился в розыске в предыдущие годы, численность таких беглецов за год превышает 5 тысяч человек. Мониторинг комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК показывает, что за последние несколько лет показатели значительно превышали этот уровень лишь в 2018-2019 годах. Тогда численность казахстанцев, находящихся в розыске, составляла более 6 тысяч человек", - отметили они.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
01.04.2025, 12:21 33616
Похитившим человека членам ОПГ вынесли приговор в Кызылорде
Вымогатели требовали у него 1 млн тенге
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Кызылорда. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В суде № 2 Кызылорды вынесен обвинительный приговор четырем членам преступной группы, которые в декабре 2023 года похитили человека, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По данным ведомства, преступники вывезли за город на своей автомашине жителя областного центра и, угрожая ему убийством, требовали 1 млн тенге.
При координации прокуратуры области установлены личности и места нахождения всех участников преступной группы, после чего были приняты меры по их задержанию. Все задержанные лица были ранее уже судимы за совершение тяжких преступлений. При задержании у одного из участника обнаружено и изъято огнестрельное оружие и боеприпасы", - рассказали в прокуратуре.
Суд назначил трем подсудимым наказание в виде лишения свободы на 6 лет. Один участник преступной группы за чистосердечное раскаяние приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Ранее в Кокшетау были задержаны несколько подозреваемых в похищении молодого человека и вымогательстве.
31.03.2025, 20:40 52946
В Атырауской области казахстанок привлекли к ответственности за фото с искаженным флагом
Фото: Depositphotos
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Атырау. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области казахстанок привлекли к административной ответственности за фото с искаженным флагом страны, сообщает специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау.
В частности, на одну их них с учетом отягчающих обстоятельств (вовлечение несовершеннолетнего в административное правонарушение; совершение административного правонарушения группой лиц) наложено административное взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток. На вторую наложено административное взыскание в виде административного штрафа в размере 78 640 тенге. Третья - несовершеннолетняя. На ее законного представителя наложено взыскание в виде административного штрафа в размере 39 320 тенге.
Уточняется, что дела об административном правонарушении в отношении трех казахстанок были рассмотрены по части 1 статьи 434 КоАП Республики Казахстан (Мелкое хулиганство).
Также отмечается, что постановления суда еще не вступили в законную силу.
Ранее в Сети появилась фотография, на которой четыре человека позируют с искаженным флагом Казахстана. Позже было возбуждено уголовное дело.
Ректор Шымкентского университета "Мирас", известный блогер и общественник Нуркен Халыкберген высказался об инциденте. По его мнению, любые проявления пренебрежения к общенациональным святыням - будь то флаг, герб или гимн - часто становятся искрой, способной разжечь пожар противоречий.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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