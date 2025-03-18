17.03.2025, 19:01 20516
В Павлодаре основатель финпирамиды "ХАС" получил 12 лет
376 граждан передали мошенникам более 2 млрд тенге
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Павлодар. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре вынесен приговор по резонансному делу о создании финансовой пирамиды под названием "ХАС", сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Судом установлено, что в период с 2022 по 2023 год главный организатор схемы создал и возглавил преступную группу, занимавшуюся привлечением денег от граждан под видом высокодоходных вкладов. Обещанное вознаграждение - до 70% прибыли.
В результате 376 граждан в Астане, Алматы, Павлодаре, Экибастузе и других населенных пунктах передали мошенникам более 2 млрд тенге.
Суд поддержал позицию обвинения и назначил основателю финансовой пирамиды 12 лет лишения свободы. Остальные участники группы также получили различные сроки и виды наказания.
Ранее сообщалось, что свыше 12 млрд тенге вложили жители Казахстана в финансовую пирамиду Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив.
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18.03.2025, 10:14 3751
В Шымкенте пресечена деятельность финансовой пирамиды
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Шымкенту пресечена деятельность финансовой пирамиды Nazira Gold. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тыс. вкладчиков", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что на преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры, жилой дом и 10 автомашин.
В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными, а также 12 кг золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге. Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается", - добавили в пресс-службе.
17.03.2025, 11:15 31806
В мошенничестве и легализации преступных доходов подозревают экс-депутата раймаслихата в Алматинской области
Фото: polisia.kz
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Конаев. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов подозревают бывшего депутата маслихата Карасайского района Алматинской области, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
С санкции суда подозреваемый помещен под стражу сроком на два месяца", - проинформировали в пресс-службе.
По данным АФМ, "с целью незаконного получения субсидий подозреваемый предоставил фиктивные документы в управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта "Награда" на сумму 947 млн тенге".
В результате им незаконно получены субсидии - 50% от якобы затраченной суммы в размере 474 млн тенге. Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения. На основании указанных мнимых договоров и счетов на оплату денежные средства в сумме 431 млн тенге обналичены", - сообщили в агентстве.
Кроме того, с целью вовлечения в законный оборот похищенных средств он от имени своей супруги проводил операции с ценными бумагами и получил дополнительно преступный доход на сумму 89 млн тенге.
На преступные доходы он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомашину Toyota Highlander. На указанное имущество, а также денежные средства в сумме 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге наложен арест. Помимо этого, похищенные у государства 170 млн тенге подозреваемый проиграл в казино в Конаеве", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Караганде глав управлений областного департамента госдоходов осудили за неоднократное получение взяток.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
17.03.2025, 10:04 33986
Ущерб в 640 млн тенге: в Шымкенте осужден директор компании за выписку фиктивных счетов-фактур
Фото: pixabay.com
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Шымкент. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте директор компании осужден на три года лишения свободы за выписку фиктивных счетов-фактур в особо крупном размере, сообщает прокуратура города.
Проверкой установлены факты выписки компанией ТОО "А" фиктивных счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров. При этом у компании отсутствуют сведения о приобретении реализованных товаров, работ и услуг. Пенсионные, социальные выплаты работникам, а также индивидуальный подоходный налог не начислялись (...) Приговором суда руководитель ТОО "А" осужден к лишению свободы сроком на три года", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечается, государству причинен ущерб в особо крупном размере на сумму 640 млн тенге.
Ранее астанчанина осудили за выписку фиктивных счетов-фактур на более чем 1 млрд тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
17.03.2025, 09:49 35206
Нелегальные цеха по переработке мяса выявило МВД Казахстана
Выявлены цеха, осуществляющие переработку и продажу мяса без разрешительной документации
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Астана. 17 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана выявило нелегальные цеха по переработке мяса, сообщает Polisia.kz.
В настоящее время на территории республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Скотокрад". В ходе ОПМ в 17 км от города Семей выявлен цех, осуществляющий переработку и продажу мяса без разрешительной документации и ветеринарно-санитарного контроля.
Изъято 350 голов крупно-рогатого скота, мясные отходы и специальное оборудование для резки мясной продукции, ушные бирки в количестве 96 штук", - сообщили в МВД.
Аналогичный цех выявлен в Шымкенте. Изъято более 30 голов МРС и 40 лошадиных голов.
В области Жетісу задержан мужчина, который совершил кражу пяти коров с вольного выпаса.
По всем фактам проводится проверка. Работа в данном направлении продолжается", - отметили в ведомстве.
В министерстве отметили, что за последние пять лет в Казахстане снизилось количество скотокрадств почти на 37%. А также на 47,2% за два месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. За два месяца прошлого года было зафиксировано 217 фактов скотокрадства, в то время как за аналогичный период текущего года - 152 факта.
Ранее сообщалось, что житель Астаны продавал мясо павших животных.
16.03.2025, 20:42 52026
В Карагандинской области отчим отдал "замуж" 15-летнюю девочку
Фото: Depositphotos
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Караганда. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области ведется расследование по факту распространившейся информации об изнасиловании 15-летней девушки, передает корреспондент агентства.
В настоящее время ведется расследование, возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы. Девочка находится с родным отцом, ей оказывается вся необходимая психологическая помощь и будет предоставлена юридическая поддержка", - сообщили в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК.
Отмечается, что региональный уполномоченный по правам ребенка поддерживает связь с отцом, а также обратилась с требованием о привлечении к уголовной ответственности отчима и матери.
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что девочку насильно отдали мужчине 38 лет "замуж".
Дядя девочки обратился к нам: после пяти дней изнасилований девочка смогла убежать к родному отцу, у которого слабое сердце. И они сразу подали заявление. Но как обычно: заявление не принимают, на экспертизу не отправляют. Предполагаем, что тянут время", - написала президент фонда "НеМолчиKZ@ Дина Смаилова.
В Казахстане в 2024 году зарегистрировано 225 случаев насилия в отношении несовершеннолетних.
16.03.2025, 09:48 62226
В Астане ликвидировали мошеннический call-центр
Фото: Polisia.kz
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Астана. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками подразделения Министерства внутренних дер РК по противодействию киберпреступности ликвидирован мошеннический call-центр в одном из столичных бизнес-центров, сообщает Polisia.kz.
Злоумышленники звонили, представляясь работниками интернет-магазинов "Техносмарт", "Байзон", "Like me shop", и сообщали о якобы выигранных машинах, квартирах, за которые необходимо перечислять налоги", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что при проведении оперативных мероприятий задержано шесть работников офиса - все граждане Казахстана. Изъято семь ноутбуков, маршрутизатор, wi-fi роутер.
В полиции также сообщили, что в области Жетысу выявлен факт использования устройств sim-box для совершения интернет-мошенничеств. В ходе обыска изъяты семь устройств sim-box с 96 слотами, более 50 тысяч sim-карт казахстанских сотовых операторов, семь сотовых телефонов, два ноутбука, а также два пневматического пистолета марки ИЖ-53 и четыре армейские каски, предположительно украденные в ходе январских событий.
По данным фактам начаты досудебные расследования, уточнили в МВД.
Ранее в Алматы ликвидировали два офиса интернет-мошенников.
15.03.2025, 16:07 75751
В Шымкенте раскрыли убийство 25-летней давности
Фото: ivest.kz
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Шымкент. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте сотрудники полиции раскрыли убийство, совершенное 25 лет назад, сообщает Polisia.kz.
Трагедия произошла в августе 1999 года. В частном доме было обнаружено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. Результаты экспертизы показали, что погибшая была задушена. По факту убийства было начато досудебное расследование. Преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик, однако спустя время удалось восстановить цепочку событий и выйти на подозреваемого. Как оказалось, подозреваемый за это время совершил особо тяжкое преступление на территории другого государства, за что и отбывал там наказание. По результатам проведенных с соседним государством процедур реадмиссии подозреваемый этапирован в Шымкент и арестован", - проинформировал заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров.
Кроме того, в этом же городе сотрудниками криминальной полиции задержан находившийся 16 лет в международном розыске.
В январе 2009 года произошел трагический инцидент, когда неизвестный открыл огонь по трем местным жителям, в результате чего один из них скончался от полученных ранений. Мотивом преступления стали финансовые разногласия. В настоящее время подозреваемый арестован и материалы уголовного дела направлены в суд для привлечения его к уголовной ответственности", - добавил Руслан Назаров.
Ранее суд вынес приговор 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
15.03.2025, 11:00 87346
В Темиртау арестовали подозреваемого в жестоком убийстве на автобусной остановке
Фото: Depositphotos
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Темиртау. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Темиртау арестовали 27-летнего подозреваемого в жестоком убийстве на автобусной остановке, сообщает телеканал КТК.
В отношении второго фигуранта проводятся следственные действия на причастность к происшествию. Подозреваемый, 27-летний житель города Темиртау, задержан. В настоящее время санкцией суда арестован на два месяца", - заявил официальный представитель ДП Карагандинской области Бакытжан Кудияров.
По данным телеканала, ссора началась еще в рейсовом автобусе Караганда - Темиртау. 44-летний мужчина возвращался с работы. Он сделал замечание пассажирам, которые громко разговаривали, нецензурно выражались и по словам очевидцев, были пьяны. Позже он вышел на своей остановке.
Двое мужчин ринулись за ним. Кровавая расправа произошла на центральном проспекте", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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