Свыше 12 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Asar Baspana
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 12 млрд тенге вложили жители Казахстана в финансовую пирамиду Asar Baspana, которая маскировалась под потребительский кооператив, сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу.
Следствием установлено, что организаторы пирамиды во главе с Туганбаевым Н.М. привлекли от 86 тысяч граждан 12,4 млрд тенге, обещая доход до 30% ежемесячно. В действительности реального бизнеса не существовало, выплаты производились за счет вложений новых участников. В результате 3,8 млрд тенге незаконно присвоены Туганбаевым и его подельниками", - проинформировали в агентстве.
По данным АФМ, подозреваемые вводили в заблуждение вкладчиков, утверждая, что в Алматы осуществляется деятельность по производству строительных материалов, швейный цех и завод бытовой и медицинской техники.
На самом деле продукция закупалась у сторонних поставщиков и маркировалась логотипом Asar Baspana. С декабря 2024 года, когда доверие к пирамиде начало снижаться, организаторы распространили ложные сведения о запуске автомагазинов и сотрудничестве с дилерами. Фактически автомашины приобретены на деньги вкладчиков и оформлены на родственников Туганбаева. Когда разоблачение пирамиды стало неизбежным, 8 февраля 2025 года Туганбаев дал указание перевести сайт Asar Baspana в технический режим с целью сокрытия следов преступной деятельности. В ходе следствия серверные данные восстановлены. Установлено, что из 15,5 тысячи вкладчиков, достигших уровня Gold, квартира предоставлена лишь одному. По программе Platina из 15 тысяч претендентов машина досталась также только одному вкладчику", - заявили в пресс-службе.
Как сообщили в агентстве, в феврале были проведены обыски в 49 офисах и по местам жительства 81 фигуранта.
По результатам изъяты 1,1 млрд тенге, 10 автомобилей премиум-класса, включая Toyota Land Cruiser 300 и Lexus 570, оформленные на Туганбаева и его приближенных. Кроме того, в Актау у брата Туганбаева Н.М. изъяты 945 млн тенге наличными, которые должны были находиться на счетах кооператива. Арестованы и ограничены счета на сумму более 1,2 млрд тенге (...) Судом в отношении Туганбаева Н.М. и Байтасова Н. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается", - добавили в АФМ.
Ранее в Павлодаре организаторы финпирамиды обманули вкладчиков на 50 млн тенге.
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