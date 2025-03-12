Свыше 12 млрд тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Asar Baspana  

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Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы завершилось судебное разбирательство по делу черных риелторов. Об этом - В Алматы завершилось судебное разбирательство по делу черных риелторов. Об этом сообщает телеканал КТК.





Члены ОПГ похищали одиноких пациентов психбольниц и заставляли переписывать свою недвижимость на посторонних людей. Это жилье вскоре продавали. Следователям удалось доказать даже факт убийства ради присвоения двух квартир. В банде работало больше 20 человек. В том числе высококлассные врачи, нотариусы, судмедэксперт, таксист и другие", - информирует телеканал.





Сообщается, что присваивать чужую недвижимость преступникам помогали сотрудники психбольниц. Известно, что некоторых пациентов даже похищали. Несчастных держали в неволе на даче, пичкали психотропными препаратами. Одного владельца двух квартир после получения доверенности на имущество и вовсе убили, а потом захоронили под другим именем.





На скамье подсудимых 22 человека: судмедэксперт, три психиатра, несколько нотариусов, риелторов и рецидивистов, судимых ранее за преступления с жильем.





По данным материалов дела, банда орудовала в Алматы с 2017 по 2023 год. От ее действий пострадали 27 граждан и даже горакимат, из собственности которого преступная группа каким-то образом тоже уводила недвижимость. Всего удалось доказать 37 эпизодов.





Как выяснили следователи, руководили ОПГ двое мужчин и пенсионерка. Последняя получила максимальный срок - ее осудили на 18 лет лишения свободы. Остальных суд приговорил к 16 и 17 годам.





За решетку также отправили трех врачей. Среди них - две бывшие заведующие отделениями Центра психического здоровья и экс-психиатр Алматинского областного психдиспансера. Им назначили сроки поменьше: три года, шесть и 10 с половиной лет.





Судмедэксперта с 40-летним стажем приговорили к четырем годам лишения свободы. Сроки получили и три нотариуса: две женщины - по шесть лет и мужчина - семь.





У всех участников ОПГ были четко распределены обязанности. Медики использовали профессиональные знания и доступ к пациентам для их похищения, нотариусы обеспечивали юридическое прикрытие. А рецидивисты удерживали пострадавших и устраняли нежелательных свидетелей. Все подследственные до последнего отрицали свою вину. В законную силу приговор еще не вступил", - говорится в сюжете.