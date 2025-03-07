06.03.2025, 13:46 32501
В Павлодаре организаторы финпирамиды обманули вкладчиков на 50 млн тенге
На деньги обманутых вкладчиков аферисты купили квартиру и открыли четыре депозита
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Павлодар. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды TAKORP на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли 4 депозита, рассказали в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
По информации АФМ, в период с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой TAKORP, действовавшей как платформа для рекламных приложений в США.
Участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу ОКХ. Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз.
В итоге более 50 граждан инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов США в зависимости от уровня. Общая сумма преступного дохода составила свыше 50 млн тенге.
Сообщается, что на денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели квартиру в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге, а также открыты 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге.
С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест. Подозреваемые находятся под домашним арестом.
Напомним, масштабную операцию по пресечению деятельности финпирамиды провели в регионах Казахстана.
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07.03.2025, 09:52 2031
В Кентауском городском суде вынесен приговор за пропаганду терроризма
Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет
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Туркестан. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кентауском городском суде Туркестанской области рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в пропаганде терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.
Судом установлено, что обвиняемый в интернет-мессенджере Telegram отправил своим знакомым "видеофайлы, содержащие идеологии совершения насильственных действии по религиозным мотивам ("вооруженный" джихад), идей пропаганды религиозно-радикальных взглядов, являющиеся признакам пропаганды терроризма".
Подсудимый полностью признал вину.
Р. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 256 УК, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее двое граждан РК были осуждены за пропаганду терроризма в Туркестанской области.
06.03.2025, 18:25 22391
Сбили на авто и нанесли ножевые ранения: дело об убийстве подростка на окраине Актобе направили в суд
Фото: Depositphotos
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Актобе. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Актюбинской области направила дело об убийстве подростка на окраине Актобе в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Составлен обвинительный акт, дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области для рассмотрения по существу", - проинформировали в пресс-службе.
По данным прокуратуры, "в конце мая прошлого года на окраине города Актобе между двумя группами подростков произошла драка с применением холодного и огнестрельного оружия".
В результате 8 подростков получили огнестрельные и ножевые ранения, один несовершеннолетний житель города Актобе погиб. По данным следствия, погибшего сбили на автотранспорте и нанесли ему множество ножевых ранений. В тот же день ДП области по части 2 статьи 99 УК (Убийство) начато досудебное расследование", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что сотрудниками полиции оперативно задержаны и водворены в изолятор временного содержания 10 человек, причастных к совершению преступления.
Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
06.03.2025, 16:18 26956
Бухгалтеры детсада похитили свыше 300 млн тенге в Карагандинской области
По факту проводится досудебное расследование
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Караганда. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Карагандинской области выявила многомиллионные хищения в КГУ "Комплекс школа-ясли-сад № 33", сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В ходе проверки установлено, что в течение 15 лет два бухгалтера данного учреждения незаконно перечисляли себе заработную плату сверх установленной нормы. Сумма хищений превысила 300 миллионов тенге", - рассказали в прокуратуре.
По данному факту проводится досудебное расследование.
06.03.2025, 15:55 28076
Антикор проводит расследование в отношении экс-главы управления сельского хозяйства области Улытау и его заместителя
Фото: polisia.kz
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Жезказган. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по противодействию коррупции подтвердили информацию о проведении расследования в отношении экс-главы управления сельского хозяйства области Улытау и его заместителя.
Антикоррупционная служба подтверждает, что в отношении экс-руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений области Улытау и его заместителя начато расследование по подозрению в коррупции", - сообщает Антикор.
Расследование продолжается. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК распространению не подлежит.
Ранее главу городского отдела градостроительства Уральска осудили на 7 лет лишения свободы за коррупцию.
Также в Алматы осужден бывший заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры.
06.03.2025, 15:35 29316
Пытавшемуся провезти в арбузах героин и гашиш кыргызстанцу вынесли приговор в Павлодаре
Его приговорили к 15 годам лишения свободы
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Павлодар. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суровый приговор вынесли в Павлодаре гражданину Кыргызстана за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
Гражданин Кыргызской Республики признан виновным в незаконном перемещении через государственную границу Республики Казахстан запрещенных веществ, спрятанных в перевозимых арбузах. В результате проведенного расследования изъято свыше 59 килограммов героина и 10 килограммов гашиша", - рассказали в ведомстве.
Судом иностранный гражданин признан виновным и осужден к 15 годам лишения свободы.
Кроме того, суд признал виновным гражданина Республики Казахстан, который не донес о заведомо известном ему особо тяжком преступлении, и назначил ему наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
О задержании кыргызстанца сообщалось в июле прошлого года. Его грузовик задержали на автодороге Павлодар - Омск. В перевозимых арбузах обнаружили 21 полиэтиленовый брикет с героином весом более 59 кг, а также два брикета гашиша весом более 10 кг.
06.03.2025, 12:53 34536
В Павлодарской области отчим избил пасынка из-за неубранной посуды
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области заведено уголовное дело в отношении отчима, избившего несовершеннолетнего пасынка, сообщили в областном департаменте полиции.
Как рассказали в полиции, инцидент произошел 4 марта. Отчим ударил несовершеннолетнего пасынка за то, что он не убрал со стола.
Возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетнему. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - говорится в сообщении ДП.
При этом в полиции отметили, что первоначально мать пострадавшего мальчика от заявления в полицию отказалась. Ее поведение будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Случившееся прокомментировала региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева. По ее словам, пострадавший мальчик - ученик пятого класса. Его состояние удовлетворительное, но требуется консультация офтальмолога.
Она сообщила, что в момент нанесения побоев мать мальчика была на работе.
Подобный акт агрессии со стороны сожителя за 5 лет совместного проживания случился впервые, тем не менее мама детей приняла решение расстаться с ним, поскольку для нее нет никого важнее детей. На момент моего посещения его в адресе проживания не было", - отметила омбудсмен.
Напомним, в Акмолинской области суд вынес приговор 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
06.03.2025, 12:19 35346
Дело о вымогательствах у студентов колледжа направлено в суд в ЗКО
Анонимное сообщение о вымогательствах поступило через платформу Komek Stop Bulling
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Уральск. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Западно-Казахстанской области рассказали о раскрытии преступлений, заявления о которых поступили через платформу Komek Stop Bulling.
В 2024 году в систему Komek Stop Bulling поступило анонимное сообщение о том, что неизвестные, применяя угрозы, вымогают деньги у студентов одного из колледжей. В результате удалось выявить молодежную группу вымогателей. В настоящее время уголовное дело передано в суд.
Кроме того, в ноябре на платформу обратилась женщина, которая хотела отказаться от своих детей и совершить суицид ввиду образовавшейся задолженности. Благодаря вовремя оказанной психологической помощи она отказалась от своих намерений.
Прокуратура области напоминает, что для сообщения о нарушениях законодательства и получения помощи в любое время можно обратиться к данной системе.
Напомним, несколько человек подозревают в похищении мужчины и вымогательстве в Кокшетау.
06.03.2025, 11:13 36116
В Алматы задержан бывший начальник колонии
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК подтвердили задержание бывшего руководителя одной из колоний Алматы.
Как отметили в КУИС, на момент задержания подозреваемый уже не являлся сотрудником органов внутренних дел.
В отношении него компетентными органами проводится досудебное расследование. Комитет уголовно-исполнительной системы придерживается политики нулевой терпимости к любым правонарушениям и оказывает всестороннее содействие органам, ведущим расследование", - говорится в сообщении в КУИС МВД РК.
Ранее информация о задержании руководителя одного из учреждений ДУИС Алматы появилась в соцсетях.
Напомним, что за коррупцию были осуждены сотрудники ДУИС в Алматинской области.
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