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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Полицией Алматы объявлен в розыск подозреваемый по факту причинения тяжкого вреда здоровью человека.





Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. В соцсетях сообщается, что подозреваемым является предприниматель Азамат Доланбаев.





АФМ расследует дело по факту хищения более 2 млрд тенге бюджетных средств в Астане.





Директор Центра судебных экспертиз, руководитель департамента по государственным закупкам и руководитель ТОО задержаны, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.





Двух казахстанцев осудили за пропаганду терроризма.





Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.





Более 11 млн тенге похитили участники программы переселения в СКО.





Суд приговорил трех участников программы к ограничению свободы сроком от одного года до трех лет. Приговоры вступили в законную силу.





В Караганде глав управлений областного департамента госдоходов осудили за неоднократное получение взяток.





Им назначено наказание в виде штрафов в размере 21,7 млн тенге и 2,5 млн тенге. Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.





Аргын Нигматулин объявлен в розыск.





Органом, ведущим розыск, является Антикор. По данным некоторых СМИ, Аргын Нигматулин, предположительно, является старшим братом экс-председателя мажилиса парламента РК Нурлана Нигматулина.





В Акмолинской области пресекли канал поставки наркотиков.





С санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. У них изъято 15 килограммов наркотического средства "гашиш". Проводится досудебное расследование.





В области Абай начали расследование смерти роженицы и младенца.





Расследование начато по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками. Проводятся следственные действия.





Троих жителей Сатпаева осудили на восемь лет по делу о незаконной охоте на сайгаков.





Подсудимые признаны виновными. Кроме того, с них взыскано более 119 млн тенге материального ущерба в солидарном порядке.





Выделенные на замену уличного освещения миллионы бюджетных средств похитили в ВКО.





В хищении подозреваются должностные лица АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО". Помимо хищений их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем.





Несколько человек подозревают в похищении мужчины и вымогательстве в Кокшетау.





В ходе разбирательства у одного из задержанных обнаружили 45 свертков, предположительно, с "синтетикой". Изъятые свертки направлены на экспертизу. Кроме того, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью проверяется причастность двух молодых людей к делу о вымогательстве.





Казахстанские полицейские раскрыли крупное киберпреступление.





Киберпреступники, которые перевели 28,4 млн тенге на неизвестные счета, задержаны полицией. В частности, в Астане задержаны три человека, из которых двое являются жителями Актау, а один - из Карагандинской области. На их банковские счета поступали средства, украденные у пострадавшего. Лидер преступной группы, житель Актау, скрывался на территории города, однако был задержан. В настоящее время он помещен в ИВС.





Суд вынес приговор 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука.





Суд признал пенсионерку виновной и назначил наказание в виде 21 года лишения свободы. Она также пожизненно лишена права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.





Полицейские обнаружили четыре схрона с оружием в нескольких регионах РК.





В частности, близ Жаркента в заброшенном здании найден тайник, где изъято гладкоствольное ружье марки Remington 11-87. Также в Жамбылской области на окраине села Бірлесу найден схрон, где изъято гладкоствольное ружье модели Benelli, двуствольное охотничье ружье, ручная граната и четыре патрона.





Глава городского отдела градостроительства Уральска осужден за коррупцию.





Суд приговорил главу уральского отдела архитектуры к 7 годам лишения свободы, его подчиненного - к 3,5 года, а предприниматель, уличенный в даче взятки, осужден на 7 лет колонии. Также все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.





В Астане организатору объединения "Архитекторы будущего" вынесли еще один приговор.





По информации АФМ, он был осужден по статьям УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а также участие в них", "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения", "Экономическая контрабанда" к 9 годам лишения свободы.





Жителя Талдыкоргана арестовали за избиение собственной матери.





33-летний местный житель города был арестован на 10 суток. В суде пострадавшая заявила, что в ходе семейного конфликта сын несколько раз ударил ее.





Директор футбольного клуба "Жетісу" осужден по делу о хищении 31,9 млн тенге.





Он осужден к 7 годам ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Директор признан виновным в хищении бюджетных средств, выделенных на питание футболистов клуба при проведении учебно-тренировочных сборов.





В Алматы задержан бывший начальник колонии.





В отношении него компетентными органами проводится досудебное расследование. На момент задержания подозреваемый уже не являлся сотрудником органов внутренних дел.





Дело о вымогательствах у студентов колледжа направлено в суд в ЗКО.





В 2024 году в систему Komek Stop Bulling поступило анонимное сообщение о том, что неизвестные, применяя угрозы, вымогают деньги у студентов одного из колледжей. В результате удалось выявить молодежную группу вымогателей.





В Павлодарской области отчим избил пасынка из-за неубранной посуды.





Возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетнему. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования.





В Павлодаре организаторы финпирамиды обманули вкладчиков на 50 млн тенге.





С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест. Подозреваемые находятся под домашним арестом. По данным АФМ, на денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели квартиру в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге, а также открытли 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге.





Антикор проводит расследование в отношении экс-главы управления сельского хозяйства области Улытау и его заместителя.





В Агентстве по противодействию коррупции подтвердили информацию. Сообщается, что расследование начато по подозрению в коррупции.





Бухгалтеры детсада похитили свыше 300 млн тенге в Карагандинской области.





В ходе проверки установлено, что в течение 15 лет два бухгалтера данного учреждения незаконно перечисляли себе заработную плату сверх установленной нормы. По данному факту проводится досудебное расследование.





Дело об убийстве подростка на окраине Актобе направили в суд.





В конце мая прошлого года на окраине города Актобе между двумя группами подростков произошла драка с применением холодного и огнестрельного оружия.В результате 8 подростков получили огнестрельные и ножевые ранения, один несовершеннолетний житель города Актобе погиб. По данным следствия, погибшего сбили на автотранспорте и нанесли ему множество ножевых ранений.





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



