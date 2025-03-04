Двух казахстанцев осудили за пропаганду терроризма

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Усть-Каменогорск. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске должностные лица АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на модернизацию уличного освещения, - В Усть-Каменогорске должностные лица АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на модернизацию уличного освещения, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.





Помимо хищений их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем.









Проект "Модернизация систем уличного освещения г. Усть-Каменогорска и г. Семея", который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы, был запущен в 2019 году для экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.





Однако должностными лицами в рамках проекта путем подписания фиктивных актов завышена стоимость оборудования и работ, а также приняты уличные осветительные приборы, не соответствующие технической спецификации, на общую сумму 2,5 млрд тенге. Кроме того, с целью отмывания преступных доходов руководителем АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" на доверенное лицо зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры. На денежные средства, добытые преступным путем, приобретено элитное движимое и недвижимое имущество общей стоимостью 265 млн тенге, которое с целью сокрытия от возможной конфискации оформлено на доверенных лиц", - рассказали в АФМ.





С санкции суда на указанное имущество наложен арест в целях конфискации.





Подозреваемые арестованы, дело направлено в суд.



