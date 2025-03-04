Более 11 млн тенге похитили участники программы переселения в СКО

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Петропавловск. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили факты хищения бюджетных средств по программе переселения, - Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили факты хищения бюджетных средств по программе переселения, сообщает пресс-служба ведомства.





Надзорным органом в рамках проверок выявлены грубейшие нарушения действующего законодательства, выразившиеся в несоблюдении принятых обязательств социального контракта и завышении стоимости жилья", - рассказали в прокуратуре.





В частности, участники программы переселения Айыртауского, Г. Мусрепова и Жамбылского районов, чтобы получить максимальную государственную компенсацию по возмещению расходов на приобретение жилья, искусственно завышали его фактическую стоимость.





Государству причинен ущерб на общую сумму 11,3 млн тенге.





По данным фактам органами прокуратуры начаты досудебные расследования по статье 190 Уголовного кодекса "Мошенничество".





Суд приговорил трех участников программы к ограничению свободы сроком от одного года до трех лет. Приговоры вступили в законную силу.





Также прокуратура выявила факты, когда участники программы переселения, получившие материальную помощь от государства, переезжали с места расселения в другие регионы республики для постоянного проживания.





Несмотря на это, должностные лица местных исполнительных органов не приняли меры по взысканию данных выплат в размере 103,6 млн тенге.





По актам прокурорского надзора 25 должностных лиц местных исполнительных органов (в том числе 11 руководителей филиалов карьерных центров) привлечены к дисциплинарной ответственности, возмещены бюджетные средства на сумму 19,1 млн тенге. По оставшейся сумме в суды поданы исковые заявления, которые находятся на рассмотрении", - отметили в прокуратуре.