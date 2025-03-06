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В Астане организатору объединения "Архитекторы будущего" вынесли еще один приговор
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 14 февраля 2025 года специализированный межрайонный суд Астаны вынес еще один приговор организатору объединения "Архитекторы будущего" Марату Абиеву, а также его подельникам за незаконное производство дизельного топлива и его контрабанду, сообщили в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
По информации АФМ, Марат Абиев был осужден по статьям УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а также участие в них", "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения", "Экономическая контрабанда" к 9 годам лишения свободы.
Его четыре соучастника приговорены к 8 годам лишения свободы.
Кроме того, приговором суда конфисковано имущество подсудимых стоимостью более 180 млн тенге и преступный доход от контрабанды ГСМ на сумму более 6 млрд тенге.
В период с 2018 по 2022 годы указанные лица, действуя в составе организованной группы, организовали на НПЗ в Актюбинской области производство запрещенного к реализации на территории ЕАЭС дизельного топлива экологического класса "К-2" в количестве 50,6 тыс. тонн. Впоследствии дизельное топливо реализовано под видом другого нефтепродукта за 11,3 млрд тенге, в том числе 22,6 тыс. тонн на сумму 6,7 млрд тенге вывезено контрабандным путем за рубеж", -рассказали в ведомстве.
В АФМ отметили, что на преступные доходы, полученные от незаконного оборота нефтепродуктов, финансировалась деятельность незаконного общественного объединения Genesis (или "Архитекторы будущего"), за создание и руководство которым 21 августа 2023 года Марат Абиев приговорен к 7 годам лишения свободы.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в августе 2023 года призывавшего людей идти к Акорде основателя фонда "Архитекторы будущего" Марата Абиева осудили на 7 лет. Он обвинялся в создании и руководстве общественным объединением, деятельность которого сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний.