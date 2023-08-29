Призывавшего людей идти к Акорде основателя фонда "Архитекторы будущего" осудили на 7 лет

Абиев обвинялся в создании и руководстве общественным объединением, деятельность которого сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний

Фото: ktk.kz

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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 21 августа межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении основателя незаконного Фонда "Архитекторы будущего" Марата Абиева, сообщает пресс-служба - 21 августа межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении основателя незаконного Фонда "Архитекторы будущего" Марата Абиева, сообщает пресс-служба суда





Абиев обвинялся в создании и руководстве общественным объединением, деятельность которого сопряжена с побуждением граждан к совершению противоправных деяний (ч.1 ст. 404 УК), а также в распространении заведомо ложной информации, создающем опасность нарушения общественного порядка, совершенном при проведении публичных мероприятий (п.2 ч.4 ст.274 УК).





Судом установлено, что Абиев в 2019 году основал компанию с видом деятельности - развитие сельского хозяйства, выращивание зернобобовых и масличных культур, включая семеноводство. В мае-июне 2020 года он завез из Канады семена сельскохозяйственных культур, которые засеял на полях в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях.





В августе 2020 года, до проведения уборки, не зная фактическую урожайность, с целью вызова социального всплеска и формирования у граждан ложного представления об эффективности его компании, она снял фильм "Архитекторы будущего". В фильме озвучена заведомо ложная информация о получении колоссального урожая пшеницы в размере 35-50 ц/га, что выше на 400% урожайности по Казахстану. Однако фактически собранный урожай пшеницы в 2020 году составил лишь от 11,44 до 20,4 ц/га.





В сентябре 2020 года Абиев осознавая, что распространяемая им информация в указанном фильме является ложной, опубликовал его в YouTube. В октябре 2020 года он обратился в государственные органы с требованием предоставить пахотные земли для реализации проекта его компании. В этих обращениях он также указал заведомо ложную информацию о достигнутой им урожайности на основе семян из Канады, превышающей в 4 раза показатель по Северному Казахстану.





Далее Абиев в январе 2021 года основал без юридической регистрации сообщество Genezis (Фонд "Архитекторы будущего"), открыв более 15 филиалов по РК. В рамках деятельности этого объединения он организовал сбор подписей под петицией с требованием к правительству предоставления 5 млн га земли. Всего им было введено в заблуждение около 300 тысяч человек, которые подписали петицию.





8 мая 2022 года с целью проведения митинга под видом бесплатного концерта привлек со всего Казахстана участников объединения Genezis в Астану. Мероприятие не состоялось.





После, 26 ноября 2022 года, Абиев собрал в ночном клубе в Астане более 300 человек, где публично продемонстрировав фильм "Архитекторы будущего", выступил перед собравшимися с призывом выйти на митинг в направлении Ақорды с требованием одобрения его проекта. Участники незаконной акции были задержаны правоохранительными органами.





Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями специалистов, проведенными экспертизами, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.





Приговором суда Абиев признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.2 ч.4 ст.274, ч.1 ст.404 УК и по совокупности уголовных правонарушений осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и руководством общественными объединениями сроком на 5 лет.





Приговор не вступил в законную силу.