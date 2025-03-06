Возвращение активов: 4 млрд тенге выделено на строительство систем водоснабжения в Кызылординской областиВозвращение активов: 4 млрд тенге выделено на строительство систем водоснабжения в Кызылординской области
05.03.2025, 13:10 45221
Жителя Талдыкоргана арестовали на 10 суток за избиение собственной матери
В суде пострадавшая заявила, что в ходе семейного конфликта сын несколько раз ударил ее
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Талдыкорган. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане 33-летний местный житель города был арестован на 10 суток по факту нанесения телесных повреждения своей матери, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Дебоширу, избившему собственную мать, выдвинули обвинение по статье УК РК "Побои".
В суде пострадавшая заявила, что в ходе семейного конфликта сын несколько раз ударил ее.
В соответствии с изменениями и дополнениями, внесенными в Уголовный кодекс, данная статья была переведена из категории административных правонарушений в категорию уголовных правонарушений, что позволило ужесточить наказание", - отметили в ведомстве.
В пресс-службе также рассказали, что только за 2024 год по статье "Побои" к ответственности привлечено 161 лицо, а за истекший период 2025 года 31 лицо.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
новости по теме
06.03.2025, 16:18 3731
Бухгалтеры детсада похитили свыше 300 млн тенге в Карагандинской области
По факту проводится досудебное расследование
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Караганда. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Карагандинской области выявила многомиллионные хищения в КГУ "Комплекс школа-ясли-сад №33", сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В ходе проверки установлено, что в течение 15 лет два бухгалтера данного учреждения незаконно перечисляли себе заработную плату сверх установленной нормы. Сумма хищений превысила 300 миллионов тенге", - рассказали в прокуратуре.
По данному факту проводится досудебное расследование.
06.03.2025, 15:55 6786
Антикор проводит расследование в отношении экс-главы управления сельского хозяйства области Улытау и его заместителя
Фото: polisia.kz
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Жезказган. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по противодействию коррупции подтвердили информацию о проведении расследования в отношении экс-главы управления сельского хозяйства области Улытау и его заместителя.
Антикоррупционная служба подтверждает, что в отношении экс-руководителя управления сельского хозяйства и земельных отношений области Улытау и его заместителя начато расследование по подозрению в коррупции", - сообщает Антикор.
Расследование продолжается. Иная информация в рамках статьи 201 УПК РК распространению не подлежит.
Ранее главу городского отдела градостроительства Уральска осудили на 7 лет лишения свободы за коррупцию.
Также в Алматы осужден бывший заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры.
06.03.2025, 15:35 7286
Пытавшемуся провезти в арбузах героин и гашиш кыргызстанцу вынесли приговор в Павлодаре
Его приговорили к 15 годам лишения свободы
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Павлодар. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суровый приговор вынесли в Павлодаре гражданину Кыргызстана за контрабанду наркотиков в особо крупном размере, сообщили в Генеральной прокуратуре РК.
Гражданин Кыргызской Республики признан виновным в незаконном перемещении через государственную границу Республики Казахстан запрещенных веществ, спрятанных в перевозимых арбузах. В результате проведенного расследования изъято свыше 59 килограммов героина и 10 килограммов гашиша", - рассказали в ведомстве.
Судом иностранный гражданин признан виновным и осужден к 15 годам лишения свободы.
Кроме того, суд признал виновным гражданина Республики Казахстан, который не донес о заведомо известном ему особо тяжком преступлении, и назначил ему наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
О задержании кыргызстанца сообщалось в июле прошлого года. Его грузовик задержали на автодороге Павлодар - Омск. В перевозимых арбузах обнаружили 21 полиэтиленовый брикет с героином весом более 59 кг, а также два брикета гашиша весом более 10 кг.
06.03.2025, 13:46 11211
В Павлодаре организаторы финпирамиды обманули вкладчиков на 50 млн тенге
На деньги обманутых вкладчиков аферисты купили квартиру и открыли четыре депозита
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Павлодар. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре организаторы финансовой пирамиды TAKORP на денежные средства вкладчиков приобрели квартиру и открыли 4 депозита, рассказали в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
По информации АФМ, в период с марта по сентябрь 2024 года подозреваемые руководили финансовой пирамидой TAKORP, действовавшей как платформа для рекламных приложений в США.
Участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу ОКХ. Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз.
В итоге более 50 граждан инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов США в зависимости от уровня. Общая сумма преступного дохода составила свыше 50 млн тенге.
Сообщается, что на денежные средства вкладчиков подозреваемые приобрели квартиру в Павлодаре стоимостью 10 млн тенге, а также открыты 4 депозита в банках на сумму 8 млн тенге.
С санкции суда на недвижимое имущество и денежные средства наложен арест. Подозреваемые находятся под домашним арестом.
Напомним, масштабную операцию по пресечению деятельности финпирамиды провели в регионах Казахстана.
06.03.2025, 12:53 13246
В Павлодарской области отчим избил пасынка из-за неубранной посуды
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области заведено уголовное дело в отношении отчима, избившего несовершеннолетнего пасынка, сообщили в областном департаменте полиции.
Как рассказали в полиции, инцидент произошел 4 марта. Отчим ударил несовершеннолетнего пасынка за то, что он не убрал со стола.
Возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев несовершеннолетнему. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования", - говорится в сообщении ДП.
При этом в полиции отметили, что первоначально мать пострадавшего мальчика от заявления в полицию отказалась. Ее поведение будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Случившееся прокомментировала региональный уполномоченный по правам ребенка Сауле Шакенева. По ее словам, пострадавший мальчик - ученик пятого класса. Его состояние удовлетворительное, но требуется консультация офтальмолога.
Она сообщила, что в момент нанесения побоев мать мальчика была на работе.
Подобный акт агрессии со стороны сожителя за 5 лет совместного проживания случился впервые, тем не менее мама детей приняла решение расстаться с ним, поскольку для нее нет никого важнее детей. На момент моего посещения его в адресе проживания не было", - отметила омбудсмен.
Напомним, в Акмолинской области суд вынес приговор 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
06.03.2025, 12:19 14056
Дело о вымогательствах у студентов колледжа направлено в суд в ЗКО
Анонимное сообщение о вымогательствах поступило через платформу Komek Stop Bulling
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Уральск. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Западно-Казахстанской области рассказали о раскрытии преступлений, заявления о которых поступили через платформу Komek Stop Bulling.
В 2024 году в систему Komek Stop Bulling поступило анонимное сообщение о том, что неизвестные, применяя угрозы, вымогают деньги у студентов одного из колледжей. В результате удалось выявить молодежную группу вымогателей. В настоящее время уголовное дело передано в суд.
Кроме того, в ноябре на платформу обратилась женщина, которая хотела отказаться от своих детей и совершить суицид ввиду образовавшейся задолженности. Благодаря вовремя оказанной психологической помощи она отказалась от своих намерений.
Прокуратура области напоминает, что для сообщения о нарушениях законодательства и получения помощи в любое время можно обратиться к данной системе.
Напомним, несколько человек подозревают в похищении мужчины и вымогательстве в Кокшетау.
06.03.2025, 11:13 15156
В Алматы задержан бывший начальник колонии
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете уголовно-исполнительной системы МВД РК подтвердили задержание бывшего руководителя одной из колоний Алматы.
Как отметили в КУИС, на момент задержания подозреваемый уже не являлся сотрудником органов внутренних дел.
В отношении него компетентными органами проводится досудебное расследование. Комитет уголовно-исполнительной системы придерживается политики нулевой терпимости к любым правонарушениям и оказывает всестороннее содействие органам, ведущим расследование", - говорится в сообщении в КУИС МВД РК.
Ранее информация о задержании руководителя одного из учреждений ДУИС Алматы появилась в соцсетях.
Напомним, что за коррупцию были осуждены сотрудники ДУИС в Алматинской области.
06.03.2025, 11:00 14346
Директор футбольного клуба "Жетісу" осужден по делу о хищении 31,9 млн тенге
Фото: pexels.com
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Талдыкорган. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Талдыкорганский городской суд приговорил директора футбольного клуба "Жетісу" к семи годам ограничения свободы по делу о хищении 31,9 млн тенге, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции РК.
Оглашен приговор в отношении директора КГКП "Футбольный клуб "Жетісу" Донсебаева К. (...) В связи с полным возмещением ущерба и наличием тяжкого заболевания Донсебаев осужден к 7 годам ограничения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что он признан виновным в хищении бюджетных средств в размере 31,9 млн тенге, выделенных на питание футболистов клуба при проведении учебно-тренировочных сборов. Также отмечается, что приговор в законную силу уже вступил.
Ранее в отношении экс-руководства Казахстанской Федерации футбола было начато расследование.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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