03.03.2025, 17:10 66751
В Караганде глав управлений областного департамента госдоходов осудили за неоднократное получение взяток
Фото: Depositphotos
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Караганда. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казыбекбийский районный суд Караганды вынес приговор руководителям управлений областного департамента государственных доходов за неоднократное получение взяток, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.
За коррупционные уголовные правонарушения осуждены руководители управлений областного департамента государственных доходов Акбиев М., Мукашев Б, а также субъекты внешнеэкономической деятельности Балацкая А., Бекишев Х., Бекшин Н. и Андриенко И. (...) Акбиеву и Мукашеву назначено наказание в виде штрафов в размере 21,7 млн тенге и 2,5 млн тенге соответственно. Этим же приговором взяткодатели Балацкая А., Бекишев Х., Бекшин Н. и Андриенко И. осуждены к штрафам от 540 тысяч до 3 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора. Подчеркивается, что судебный акт в законную силу еще не вступил.
Должностные лица признаны виновными в неоднократном получении взяток от предпринимателей за непривлечение к административной ответственности по допущенным нарушениям в сфере таможенного контроля", - добавили в агентстве.
Ранее адвоката и двух алматинцев приговорили к лишению свободы за мошенничество и подстрекательство к даче взятки.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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04.03.2025, 15:49 8366
Несколько человек подозревают в похищении мужчины и вымогательстве в Кокшетау
Фото: Polisia.kz
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Кокшетау. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау задержаны несколько подозреваемых в похищении молодого человека и вымогательстве.
Заявление о факте вымогательства поступило в полицию Астаны. Жительница столицы сообщила, что неизвестные незаконно лишили свободы ее сына и требуют у него 200 тысяч тенге. Женщина предоставила полицейским данные об автомобиле, на котором, предположительно, передвигались злоумышленники. 1 марта транспортное средство, упомянутое в ориентировке, было зафиксировано камерами ЦОУ в Кокшетау", - сообщает Polisia.kz.
Информацию об автомобиле немедленно передали патрульным нарядам.
После задержания водитель и пассажиры машины были доставлены в полицию. В ходе разбирательства у одного из задержанных обнаружили 45 свертков, предположительно, с "синтетикой". Изъятые свертки направлены на экспертизу. Кроме того, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью проверяется причастность двух молодых людей к делу о вымогательстве", - рассказали в полиции.
По всем фактам начаты досудебные расследования, проводятся необходимые следственные мероприятия.
Ранее угрожавших подростку расправой вымогателей задержали в Алматинской области.
04.03.2025, 15:18 7671
Выделенные на замену уличного освещения миллионы бюджетных средств похитили в ВКО
Подозреваемые арестованы, дело направлено в суд
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Усть-Каменогорск. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске должностные лица АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на модернизацию уличного освещения, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Помимо хищений их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем.
Проект "Модернизация систем уличного освещения г. Усть-Каменогорска и г. Семея", который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы, был запущен в 2019 году для экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.
Однако должностными лицами в рамках проекта путем подписания фиктивных актов завышена стоимость оборудования и работ, а также приняты уличные осветительные приборы, не соответствующие технической спецификации, на общую сумму 2,5 млрд тенге. Кроме того, с целью отмывания преступных доходов руководителем АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" на доверенное лицо зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры. На денежные средства, добытые преступным путем, приобретено элитное движимое и недвижимое имущество общей стоимостью 265 млн тенге, которое с целью сокрытия от возможной конфискации оформлено на доверенных лиц", - рассказали в АФМ.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест в целях конфискации.
Подозреваемые арестованы, дело направлено в суд.
Ранее сообщалось о хищении почти 280 млн тенге при строительстве газопровода в Кызылординской области.
04.03.2025, 12:47 20911
Троих жителей Сатпаева осудили на восемь лет по делу о незаконной охоте на сайгаков
Фото: Depositphotos
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Семей. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сатпаевский городской суд области Улытау приговорил к восьми годам лишения свободы троих местных жителей по делу о незаконной охоте на сайгаков, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимые признаны виновными по предъявленному обвинению и каждый лишен свободы на 8 лет и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 10 лет (...) Апелляция изменила приговор: по пункту 2 части 3 статьи 339 УК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью уменьшено до 5 лет. Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, с них взысканы более 119 млн тенге материального ущерба в солидарном порядке.
Трое жителей Сатпаева заранее подготовились и выехали на охоту на сайгаков, зная об угрозе их исчезновения, введении запрета на охоту. Позже в гараже их дома были обнаружены и изъяты более 44 туш сайгаков, их части, дериваты, охотничьи ружья, пули и гильзы", - добавили в суде.
Ранее почти 60 килограммов незаконно выловленного судака изъяли у браконьера в Карагандинской области.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
04.03.2025, 12:02 23756
В области Абай начали расследование смерти роженицы и младенца
Расследование начато по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками
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Семей. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай начали досудебное расследование по факту смерти роженицы и младенца в Урджарском районе, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Отделом полиции Урджарского района начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторнности досудебного расследования, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение.
Напомним, в Абайской области погибли женщина и ее новорожденный ребенок.
04.03.2025, 11:15 27056
В Акмолинской области пресекли канал поставки наркотиков
Фото: КНБ
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Кокшетау. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области пресекли канал поставки наркотиков из южных регионов страны, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
С санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. У них изъято 15 килограммов наркотического средства "гашиш". Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - заявили в комитете.
Ранее организованный иностранцем наркоканал ликвидировали в Шымкенте.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
04.03.2025, 11:01 28451
В Алматы осужден бывший заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры
Фото: Depositphotos
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Медеуским районным судом Алматы оглашен приговор бывшему заместителю руководителя городского управления развития коммунальной инфраструктуры, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Он признан виновным в завладении денежными средствами местного предпринимателя в сумме 19,5 млн тенге под предлогом оказания содействия в заключении договоров госзакупок работ по санитарной уборке дворовых территорий. Кажину назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах государственного сектора", - проинформировали в Антикоре.
По данным ведомства, "этим же приговором конфисковано его имущество в виде двух автотранспортных средств на общую сумму более 21 млн тенге, которые будут обращены в доход государства".
Судебный акт не вступил в законную силу.
03.03.2025, 18:12 65461
Аргын Нигматулин объявлен в розыск
Органом, ведущим розыск, является Антикор
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Астана. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции объявило Аргына Нигматулина в розыск, передает корреспондент агентства.
Нигматулин Аргын Зайруллаевич. Дата рождения: 28.06.1955, пол: мужской, гражданин РК, казах. Розыскное дело от 03.03.2025 зарегистрировано в регионе "Астана". Инициатор: Прокуратура. Орган, ведущий розыск: Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции", - сообщается в информации, опубликованной на портале органов правовой статистики и специальных учетов.
По данным некоторых СМИ, Аргын Нигматулин, предположительно, является старшим братом экс-председателя мажилиса парламента РК Нурлана Нигматулина.
03.03.2025, 15:11 67731
Более 11 млн тенге похитили участники программы переселения в СКО
Участники программы искусственно завышали фактическую стоимость жилья, чтобы получить максимальную государственную компенсацию
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Петропавловск. 3 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили факты хищения бюджетных средств по программе переселения, сообщает пресс-служба ведомства.
Надзорным органом в рамках проверок выявлены грубейшие нарушения действующего законодательства, выразившиеся в несоблюдении принятых обязательств социального контракта и завышении стоимости жилья", - рассказали в прокуратуре.
В частности, участники программы переселения Айыртауского, Г. Мусрепова и Жамбылского районов, чтобы получить максимальную государственную компенсацию по возмещению расходов на приобретение жилья, искусственно завышали его фактическую стоимость.
Государству причинен ущерб на общую сумму 11,3 млн тенге.
По данным фактам органами прокуратуры начаты досудебные расследования по статье 190 Уголовного кодекса "Мошенничество".
Суд приговорил трех участников программы к ограничению свободы сроком от одного года до трех лет. Приговоры вступили в законную силу.
Также прокуратура выявила факты, когда участники программы переселения, получившие материальную помощь от государства, переезжали с места расселения в другие регионы республики для постоянного проживания.
Несмотря на это, должностные лица местных исполнительных органов не приняли меры по взысканию данных выплат в размере 103,6 млн тенге.
По актам прокурорского надзора 25 должностных лиц местных исполнительных органов (в том числе 11 руководителей филиалов карьерных центров) привлечены к дисциплинарной ответственности, возмещены бюджетные средства на сумму 19,1 млн тенге. По оставшейся сумме в суды поданы исковые заявления, которые находятся на рассмотрении", - отметили в прокуратуре.
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