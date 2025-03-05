04.03.2025, 11:15 63071
В Акмолинской области пресекли канал поставки наркотиков
Фото: КНБ
Рассказать друзьям
Кокшетау. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области пресекли канал поставки наркотиков из южных регионов страны, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
С санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. У них изъято 15 килограммов наркотического средства "гашиш". Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов)", - заявили в комитете.
Ранее организованный иностранцем наркоканал ликвидировали в Шымкенте.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
новости по теме
04.03.2025, 19:53 30896
Полицейские обнаружили четыре схрона с оружием в нескольких регионах РК
В трех найдены оружие и боеприпасы, похищенные во время январских событий
Рассказать друзьям
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел продолжается работа по обнаружению и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного в период январских событий, сообщает Polisia.kz.
Полицейские обнаружили четыре схрона с оружием на территории нескольких областей, в трех из которых найдены оружие и боеприпасы, похищенные во время январских событий.
Близ Жаркента в заброшенном здании найден тайник, где изъято гладкоствольное ружье марки Remington 11-87 (похищенное во время январских событий).
В Жамбылской области на окраине села Бірлесу также найден схрон, где изъято гладкоствольное ружье модели Benelli (похищенное во время январских событий), двуствольное охотничье ружье, ручная граната и четыре патрона.
Кроме того, рядом с Жанатасом выявлен схрон с двуствольным гладкоствольным ружьем, газовым пистолетом и тремя патронами.
В Алматинской области в одном из поселков в канаве обнаружены два охотничьих ружья разных калибров (одно из которых похищено во время январских событий), светошумовая граната, магазин от АК-74, семь патронов и черная тактическая маска.
В отношении оружия и боеприпасов, на которых стерты номера, проводятся дополнительные проверки.
За последние три года благодаря оперативным мероприятиям, обыскам и рейдам найдено и изъято 8119 единиц различного оружия, 845 гранат, более 114 тысяч боеприпасов. Также обнаружено 738 схронов с оружием.
Ранее в МВД уже сообщали, какое количество похищенного в ходе январских событий оружия удалось найти.
04.03.2025, 19:31 33196
Суд вынес приговор 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука
Фото: polisia.kz
Рассказать друзьям
Кокшетау. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 21 год лишения свободы назначил специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука, сообщает Kazinform.
30-летняя дочь женщины, обвиняемая сразу по нескольким статьям УК РК, в том числе и в истязании, получила 4 года 6 месяцев лишения свободы. Процесс проходил в закрытом формате.
С 2017 года жительница Щучинска Т. оформила опеку в форме патроната над пятью детьми с различными заболеваниями, оставшимися без попечения родителей.
Т. и проживавшая с ней ее мать К. систематически причиняли им физические и психические страдания, применяя жестокие методы воспитания.
При обращении в больницу и установлении телесных повреждений у детей подсудимые объясняли это особым активным поведением детей, которые по неосторожности приводили к увечьям. Кроме этого, К. металлическим предметом нанесла побои малолетнему Л., в результате которых от полученных травм (переломы ребер, костей головы, черепно-мозговая травма) ребенок скончался. После чего К. и Т. захоронили тело ребенка во дворе дома и скрыли преступление", - сообщили в суде.
Т. незаконно получала социальные выплаты от государства на содержание малолетнего, продолжая скрывать факт его смерти.
В 2021 году после завершения срока патронатного воспитания Т. путем подделки документов на умершего малолетнего подала заявление на его усыновление и дополнительно получала выплату.
Таким образом, женщина причинила государству ущерб на сумму более 1 млн тенге.
В суде К. вину не признала, Т. признала вину, раскаялась в содеянном.
Суд признал пенсионерку Н.К. виновной и назначил наказание в виде 21 года лишения свободы. Она также пожизненно лишена права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними.
Ее 30-летняя дочь В.Т. также признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев.
Суд также удовлетворил гражданский иск управления образования Акмолинской области в полном объеме и обязал взыскать с В.Т. в пользу государства материальный ущерб в сумме 1 млн 655 тыс. тенге.
Информационного агентства Kazakhstan Today отправило запрос в областной суд для уточнения подробностей судебного разбирательства.
В январе 2025 года депутаты сената парламента РК одобрили поправки в закон "О правах ребенка в Республике Казахстан", предусматривающие обязательное обучение наставников для детей-сирот.
04.03.2025, 18:56 34846
Казахстанские полицейские раскрыли крупное киберпреступление
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Киберпреступники, которые перевели 28,4 млн тенге на неизвестные счета, задержаны полицией, сообщает Polisia.kz.
Установлено, что со счета гражданина злоумышленники перевели 28 млн 430 тысяч тенге на счета неизвестных лиц. Это преступление квалифицируется по части 4 статьи 190 УК РК "Мошенничество в крупном размере".
В Астане задержаны три человека, из которых двое являются жителями Актау, а один - из Карагандинской области. На их банковские счета поступали средства, украденные у пострадавшего.
Лидер преступной группы, житель Актау, скрывался на территории города, однако был задержан. В настоящее время он помещен в ИВС. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее полиция Алматы сообщала об увеличении случаев интернет-мошенничества, затрагивающих пожилых людей.
04.03.2025, 15:49 44331
Несколько человек подозревают в похищении мужчины и вымогательстве в Кокшетау
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Кокшетау. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау задержаны несколько подозреваемых в похищении молодого человека и вымогательстве.
Заявление о факте вымогательства поступило в полицию Астаны. Жительница столицы сообщила, что неизвестные незаконно лишили свободы ее сына и требуют у него 200 тысяч тенге. Женщина предоставила полицейским данные об автомобиле, на котором, предположительно, передвигались злоумышленники. 1 марта транспортное средство, упомянутое в ориентировке, было зафиксировано камерами ЦОУ в Кокшетау", - сообщает Polisia.kz.
Информацию об автомобиле немедленно передали патрульным нарядам.
После задержания водитель и пассажиры машины были доставлены в полицию. В ходе разбирательства у одного из задержанных обнаружили 45 свертков, предположительно, с "синтетикой". Изъятые свертки направлены на экспертизу. Кроме того, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью проверяется причастность двух молодых людей к делу о вымогательстве", - рассказали в полиции.
По всем фактам начаты досудебные расследования, проводятся необходимые следственные мероприятия.
Ранее угрожавших подростку расправой вымогателей задержали в Алматинской области.
04.03.2025, 15:18 46211
Выделенные на замену уличного освещения миллионы бюджетных средств похитили в ВКО
Подозреваемые арестованы, дело направлено в суд
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске должностные лица АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на модернизацию уличного освещения, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Помимо хищений их подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном участии в предпринимательской деятельности и легализации денег, полученных преступным путем.
Проект "Модернизация систем уличного освещения г. Усть-Каменогорска и г. Семея", который предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы, был запущен в 2019 году для экономии электроэнергии и улучшения качества освещения.
Однако должностными лицами в рамках проекта путем подписания фиктивных актов завышена стоимость оборудования и работ, а также приняты уличные осветительные приборы, не соответствующие технической спецификации, на общую сумму 2,5 млрд тенге. Кроме того, с целью отмывания преступных доходов руководителем АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" на доверенное лицо зарегистрировано ТОО, которое использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денег через фиктивные договоры. На денежные средства, добытые преступным путем, приобретено элитное движимое и недвижимое имущество общей стоимостью 265 млн тенге, которое с целью сокрытия от возможной конфискации оформлено на доверенных лиц", - рассказали в АФМ.
С санкции суда на указанное имущество наложен арест в целях конфискации.
Подозреваемые арестованы, дело направлено в суд.
Ранее сообщалось о хищении почти 280 млн тенге при строительстве газопровода в Кызылординской области.
04.03.2025, 12:47 56856
Троих жителей Сатпаева осудили на восемь лет по делу о незаконной охоте на сайгаков
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Семей. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сатпаевский городской суд области Улытау приговорил к восьми годам лишения свободы троих местных жителей по делу о незаконной охоте на сайгаков, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимые признаны виновными по предъявленному обвинению и каждый лишен свободы на 8 лет и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 10 лет (...) Апелляция изменила приговор: по пункту 2 части 3 статьи 339 УК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью уменьшено до 5 лет. Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, с них взысканы более 119 млн тенге материального ущерба в солидарном порядке.
Трое жителей Сатпаева заранее подготовились и выехали на охоту на сайгаков, зная об угрозе их исчезновения, введении запрета на охоту. Позже в гараже их дома были обнаружены и изъяты более 44 туш сайгаков, их части, дериваты, охотничьи ружья, пули и гильзы", - добавили в суде.
Ранее почти 60 килограммов незаконно выловленного судака изъяли у браконьера в Карагандинской области.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
04.03.2025, 12:02 59751
В области Абай начали расследование смерти роженицы и младенца
Расследование начато по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками
Рассказать друзьям
Семей. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай начали досудебное расследование по факту смерти роженицы и младенца в Урджарском районе, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Отделом полиции Урджарского района начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и всесторнности досудебного расследования, назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение.
Напомним, в Абайской области погибли женщина и ее новорожденный ребенок.
04.03.2025, 11:01 45726
В Алматы осужден бывший заместитель руководителя управления развития коммунальной инфраструктуры
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Медеуским районным судом Алматы оглашен приговор бывшему заместителю руководителя городского управления развития коммунальной инфраструктуры, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Он признан виновным в завладении денежными средствами местного предпринимателя в сумме 19,5 млн тенге под предлогом оказания содействия в заключении договоров госзакупок работ по санитарной уборке дворовых территорий. Кажину назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах государственного сектора", - проинформировали в Антикоре.
По данным ведомства, "этим же приговором конфисковано его имущество в виде двух автотранспортных средств на общую сумму более 21 млн тенге, которые будут обращены в доход государства".
Судебный акт не вступил в законную силу.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
05.03.2025, 08:33В Алматы будет учрежден центр ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана 05.03.2025, 09:22Ввоз и применение SIM-боксов в Казахстане будет осуществляться только лицензированными операторами связи3181Ввоз и применение SIM-боксов в Казахстане будет осуществляться только лицензированными операторами связи 05.03.2025, 10:31646В нацпарке в Туркестанской области фотоловушки запечатлели редких животных 05.03.2025, 10:37396Еще четыре района ВКО перешли на новый график работы 05.03.2025, 10:43136Правительственная комиссия озвучила предварительные итоги расследования аварии на руднике "Жомарт" 27.02.2025, 16:17576076В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13526146Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 27.02.2025, 14:44492896Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 27.02.2025, 11:11485791Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта 01.03.2025, 08:00473726Что ждет казахстанцев в марте 27.02.2025, 16:17576076В Медеуском районе Алматы сносят трехэтажное строение 28.02.2025, 17:13526146Телевидение и радио отключат 5 марта в Казахстане 27.02.2025, 14:44492896Kaspi.kz и OYU продолжают сотрудничество, открывая новые возможности для казахстанской музыки 27.02.2025, 11:11485791Сколько казахстанцы отдохнут на 8 Марта 01.03.2025, 08:00473726Что ждет казахстанцев в марте
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?