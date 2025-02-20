19.02.2025, 14:34 41921

Организованный иностранцем наркоканал ликвидирован в Шымкенте   

У задержанного изъято 650 граммов синтетики на 16 млн тенге
Шымкент. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели успешную операцию, в результате которой пресечен канал поставки наркотиков в Шымкент.

В ходе оперативных мероприятий задержан 24-летний иностранец, арендовавший квартиру в Алматы. Для отправки синтетических наркотиков в Шымкент он использовал бытовую технику, в которой прятал расфасованные наркотики, сообщает Polisia.kz.


У задержанного изъято более 650 г синтетики, что эквивалентно тысячи разовых доз стоимостью около 16 млн тенге.

В настоящее время по данному факту инициировано расследование, подозреваемый взят под стражу.

Ранее в Шымкенте ликвидировали нарколабораторию.  
 
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20.02.2025, 13:16 3386

Ударил стюардессу и заявил о бомбе на борту: самолетному дебоширу вынесли приговор в Астане

Подсудимый приговорен к 3 годам лишения свободы
Ударил стюардессу и заявил о бомбе на борту: самолетному дебоширу вынесли приговор в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане вынесли приговор дебоширу, который в состоянии алкогольного опьянения устроил драку на борту и сообщил о якобы заложенной бомбе, сообщает пресс-служба столичного суда.

Подсудимый Т., находясь в состоянии алкогольного опьянения, на борту воздушного судна АО "FlyArystan" сообщением Астана - Усть-Каменогорск совершил хулиганские действия, то есть, особо дерзко нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия в отношении бортпроводника воздушного судна, ударил ее и, не реагируя на замечание пассажира, нанес также ему удары, причинив обоим потерпевшим телесные повреждения. Кроме того, он сообщил о наличии бомбы. В результате его ложного сообщения 153 пассажира были высажены и прошли повторный досмотр, ДП на транспорте и АО "FlyArystan" понесли материальные затраты", - рассказали в суде.


Вина подсудимого была доказана его признательными показаниями, показаниями потерпевших, заключением экспертов и другими материалами уголовного дела.

Он признан виновным по статьям 273 "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" и 293 "Хулиганство" УК РК и по совокупности уголовных правонарушений приговорен к 3 годам лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в июле прошлого года казахстанского певца Кайрата Нуртаса приговорили к 15 суткам ареста за драку на борту самолета.
 
20.02.2025, 12:32 4856

В Актюбинской области директора двух спортивных школ спустили бюджетные деньги в букмекерских конторах

Возбуждены два уголовных дела
В Актюбинской области директора двух спортивных школ спустили бюджетные деньги в букмекерских конторах
Фото: Depositphotos
Актобе. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области директора двух детско-юношеских спортивных школ спустили бюджетные деньги в букмекерских конторах, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Директора двух детско-юношеских спортивных школ необоснованно присваивали средства, полученные за услуги по аренде спортивных площадок и залов, которые подлежали поступлению в бюджет. Свыше 12 млн тенге бюджетных средств потрачены ими на собственные нужды, в том числе на ставки в букмекерских конторах", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что по указанным фактам прокуратурой возбуждены два уголовных дела.

Следствие окончено, и уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в суд", - добавили в пресс-службе.


Напомним, в Казахстане лудоманов не будут ставить на учет.

Ранее в Алматинской области алиментщики потратили на азартные игры более 426 млн тенге.

Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.

 
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Теги:ШколыДеньгиАктобедиректортраты
20.02.2025, 11:32 6426

Подозреваемого в педофилии задержали в Мангистауской области

Задержанный прибыл в Казахстан из Турции и был водворен в ИВС
Мангистау. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники оперативных подразделений ДП на транспорте задержали подозреваемого в педофилии, который ранее был объявлен в международный розыск, сообщили в пресс-службе ведомства.

5 февраля на железнодорожной станции Мангистау задержан гражданин Республики Казахстан, объявленный в ДП Мангистауской области за тяжкое преступление - половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим 16-летнего возраста. Он прибыл в Казахстан из Турции и был водворен в ИВС", - говорится в сообщении полиции.


Всего с начала года сотрудники департамента задержали 23 преступника. Из них 7 водворены в ИВС и 16 переданы инициаторам розыска. Основная часть задержанных подозревается в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Ранее, 8 февраля, в Международном аэропорту Алматы сотрудники линейного отдела полиции задержали гражданина Российской Федерации, который находился в розыске с 2023 года за изнасилование. Задержанный прибыл в Казахстан из Грузии.

Также задержаны пять человек, которых разыскивали за похищение человека, кражи и педофилию.
 
20.02.2025, 09:23 10191

Масштабную операцию по пресечению деятельности финпирамиды провели в регионах Казахстана

Изъято более 1,2 млрд тенге
Масштабную операцию по пресечению деятельности финпирамиды провели в регионах Казахстана
Фото: скриншот из видео АФМ
Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу при координации Генеральной прокуратуры с 8 по 10 февраля текущего года во всех регионах страны проведена масштабная операция, в результате которой пресечена незаконная деятельность финансовой пирамиды Asar Baspana, замаскированной под потребительский кооператив. Об этом сообщили в пресс-службе АФМ.

Организаторы финансовой пирамиды предлагали вкладчикам инвестировать средства в приобретение недвижимости, транспортных средств, а также бытовой продукции (БАДы, кухонная утварь, косметика, бытовая химия и другие товары). Взамен они обещали прибыль до 30% от вложенной суммы ежемесячно", - пояснили в АФМ.


В ходе проведенных обысков в офисах компаний и по месту жительства фигурантов обнаружены и изъяты наличные деньги в сумме более 1,2 млрд тенге и 13 автомашин, в том числе премиального класса.

Два организатора финансовой пирамиды задержаны, в отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
 
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Теги:спецоперацияФинпирамидаАФМ
20.02.2025, 08:39 11341

В Шымкенте и Атырау задержаны совершившие разбой в Узбекистане граждане Турции

Подозреваемые в Ташкенте пытались захватить чужой автомобиль
Шымкент. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропортах Шымкента и Атырау сотрудниками криминальной полиции задержаны трое граждан Турции, разыскиваемых за совершение разбойного нападения на территории Узбекистана, сообщает Polisia.kz.

В Ташкенте мужчины, надев на лица маски, пытались захватить чужой автомобиль. Однако благодаря активному сопротивлению пострадавших злоумышленникам не удалось довести свой преступный план до конца. В итоге они поспешно покинули место происшествия. После совершения нападения, до объявления в розыск, двое скрылись в Атырауской области, а третий находился на юге Казахстана", - сообщили в МВД РК.


В результате оперативных мероприятий все трое подозреваемых задержаны и водворены в изоляторы временного содержания.
 
19.02.2025, 14:11 43871

В АФМ подтвердили задержание главы Центра судебных экспертиз

Его подозревают в хищении и растрате
Астана. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов подтвердил журналистам задержание главы Центра судебных экспертиз Министерства юстиции Руслана Сатывалдеева, передает корреспондент агентства.

У нас имеется это уголовное дело. Он подозревается в хищении средств и растрате. В отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Елемесов.


Он также добавил, что сумма хищения может корректироваться.

Ранее информацию о задержании главы Центра судэкспертиз опубликовал в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков.
 
19.02.2025, 13:44 45061

Угрожавших подростку расправой вымогателей задержали в Алматинской области  

Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве
Угрожавших подростку расправой вымогателей задержали в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
Алматы. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Алматинской области задержали вымогателей, угрожавших подростку, сообщает Polisia.kz.

В управление по борьбе с организованной преступностью ДП Алматинской области обратилась 42-летняя жительница поселка Миялы Балхашского района. Женщина заявила, что днем 8 февраля в поселке Кызыл-Кайрат неизвестные лица насильно посадили в автомобиль Hyundai Elantra ее несовершеннолетнего сына и увезли в неизвестном направлении", - рассказали в полиции.



По словам женщины, злоумышленники угрожали подростку физической расправой и требовали 5 млн тенге. По факту возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.

В ходе следствия установлено, что подозреваемые шантажировали потерпевшего, угрожая распространить в сети интернет видео личного характера. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали злоумышленников в момент передачи части требуемой суммы в размере 500 тысяч тенге. В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС, ведется следствие", - отметили в полиции.


Ранее банду вымогателей задержали в Талгарском районе Алматинской области.
 
19.02.2025, 12:51 45606

Главбух центра образования похитила 50 млн тенге в Кызылординской области

Средства были предназначены для командировок и заработной платы
Кызылорда. 19 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Главный бухгалтер областного центра дополнительного образования "Дарын" в Кызылординской области похитила средства, выделенные на зарплаты и командировки, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Факт хищения бюджетных средств выявили прокуроры Кызылординской области.

Бухгалтер незаконно перечислила на личный счет денежные средства в размере 50 млн тенге, предназначенные для командировок и заработной платы.

По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".

Ранее в Мангистау главбуха колледжа задержали по подозрению в хищении 243 млн тенге.
 

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