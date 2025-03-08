В Кентауском городском суде вынесен приговор за пропаганду терроризма

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Актобе. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Актюбинской области направила дело об убийстве подростка на окраине Актобе в суд, - Прокуратура Актюбинской области направила дело об убийстве подростка на окраине Актобе в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры.





Составлен обвинительный акт, дело направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области для рассмотрения по существу", - проинформировали в пресс-службе.





По данным прокуратуры, "в конце мая прошлого года на окраине города Актобе между двумя группами подростков произошла драка с применением холодного и огнестрельного оружия".





В результате 8 подростков получили огнестрельные и ножевые ранения, один несовершеннолетний житель города Актобе погиб. По данным следствия, погибшего сбили на автотранспорте и нанесли ему множество ножевых ранений. В тот же день ДП области по части 2 статьи 99 УК (Убийство) начато досудебное расследование", - заявили в пресс-службе.





Подчеркивается, что сотрудниками полиции оперативно задержаны и водворены в изолятор временного содержания 10 человек, причастных к совершению преступления.





Судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в прокуратуре.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.





Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.





В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.



