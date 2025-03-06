Глава городского отдела градостроительства Уральска осужден за коррупцию

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Уральск. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Судом города Уральска оглашен приговор в отношении руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства, его подчиненного - главного специалиста и заместителя директора ТОО "Алиханстройпроект", - Судом города Уральска оглашен приговор в отношении руководителя городского отдела архитектуры и градостроительства, его подчиненного - главного специалиста и заместителя директора ТОО "Алиханстройпроект", сообщили в Агентстве Республики Казахстан по противодействию коррупции.





По данным ведомства, глава отдела архитектуры и градостроительства Уральска признан виновным в получении взятки в общей сумме 1,5 млн тенге от замдиректора ТОО за согласование эскизных проектов по строительству малоэтажных многоквартирных жилых домов и незаконную выдачу земельного участка без проведения торгов.





Главный специалист признан виновным в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге от того же предпринимателя за согласование акта выборки земельного участка и незаконное внесение на портал госуслуг документов о расширении земельного участка без наличия строения.





В итоге суд приговорил главу уральского отдела архитектуры к 7 годам лишения свободы, его подчиненного - к 3,5 года, а предприниматель, уличенный в даче взятки, осужден на 7 лет колонии. Также все они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.



