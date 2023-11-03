Организаторы финпирамиды ПК "Елімай-2019" приговорены к 6 и 10 годам лишения свободы

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Жезказган. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В отдел полиции Сатпаева с заявлением обратился 36-летний предприниматель. Мужчина сообщил, что неизвестные обманом, заманив его в квартиру, с применением насилия вымогали деньги, - В отдел полиции Сатпаева с заявлением обратился 36-летний предприниматель. Мужчина сообщил, что неизвестные обманом, заманив его в квартиру, с применением насилия вымогали деньги, сообщает Polisia.kz.





По данному факту было начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области задержали мужчин в возрасте 43 и 27 лет, а также 31-летнюю женщину.





Следствием установлено, что злоумышленники при совершении преступления распределили роли: женщина, инсценируя случайное знакомство, пригласила потерпевшего в квартиру, где соучастники организовали засаду. Они требовали у жертвы 20 млн тенге. Не достигнув результата, вымогатели вытащили из барсетки потерпевшего 70 тысяч тенге и скрылись с места преступления.





Приговором межрайонного специализированного суда по уголовным делам области Ұлытау мужчины приговорены к 10 и 9 годам лишения свободы, женщина - к 7 годам заключения.



