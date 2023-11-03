02.11.2023, 10:01 41696
Организаторы финпирамиды ПК "Елімай-2019" приговорены к 6 и 10 годам лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Организаторы финансовой пирамиды ПК "Елімай-2019" приговорены к 6 и 10 годам лишения свободы, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу РК.
Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что организаторы финпирамиды в период с 2019 по 2021 год под видом предоставления безпроцентных займов незаконно привлекли денежные средства порядка 3 тысяч вкладчиков, причинив им ущерб на общую сумму более 1,5 млрд тенге.
В целях обеспечения возврата денежных средств потерпевшим, в ходе расследования арестовано имущество общей стоимостью 1,2 млрд тенге и денежные средства в размере 129 млн тенге. Приговором суда организаторы финпирамиды - супружеская пара - осуждены к 6 и 10 годам лишения свободы, а арестованное имущество будет направлено на возмещение ущерба потерпевшим", - проинформировали в АФМ.
Агентство по финансовому мониторингу напоминает о предусмотренной законом ответственности за создание, руководство и рекламу финансовой пирамиды.
Ранее сообщалось, что департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по ЗКО завершено расследование дела в отношении организатора филиалов финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical на территории Западно-Казахстанской, Актюбинской и Атырауской областей.
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02.11.2023, 19:38 26451
Требовали 20 млн тенге: группу вымогателей осудили в Улытауской области
Женщина, инсценируя случайное знакомство, пригласила потерпевшего в квартиру, где соучастники организовали засаду
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Жезказган. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В отдел полиции Сатпаева с заявлением обратился 36-летний предприниматель. Мужчина сообщил, что неизвестные обманом, заманив его в квартиру, с применением насилия вымогали деньги, сообщает Polisia.kz.
По данному факту было начато досудебное расследование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области задержали мужчин в возрасте 43 и 27 лет, а также 31-летнюю женщину.
Следствием установлено, что злоумышленники при совершении преступления распределили роли: женщина, инсценируя случайное знакомство, пригласила потерпевшего в квартиру, где соучастники организовали засаду. Они требовали у жертвы 20 млн тенге. Не достигнув результата, вымогатели вытащили из барсетки потерпевшего 70 тысяч тенге и скрылись с места преступления.
Приговором межрайонного специализированного суда по уголовным делам области Ұлытау мужчины приговорены к 10 и 9 годам лишения свободы, женщина - к 7 годам заключения.
19 октября ДП Западно-Казахстанской области при содействии ДКНБ по подозрению в систематическом вымогательстве крупной суммы и дорогих сотовых телефонов на сумму около 10 млн тенге у предпринимателей задержаны четыре жителя Уральска. Подозреваемые являются приверженцами деструктивного религиозного течения, неоднократно судимы за совершение корыстно-насильственных преступлений.
02.11.2023, 12:16 38106
Браконьера задержали за отстрел косуль в ВКО Дополнено
Нанесенный природе ущерб составил свыше 2,4 млн тенге
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Усть-Каменогорск. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Восточно-Казахстанской области задержали за незаконную охоту на косуль.
В ходе ОПМ "Браконьер" во время патрулирования на выезде из города Алтай сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2121. При проверке салона авто 66-летнего восточноказахстанца стражи порядка обнаружили две разделанные туши дикого животного, предположительно косули", - сообщает Polisia.kz.
Нанесенный природе ущерб составил свыше 2,4 млн тенге.
Кроме того, из машины подозреваемого изъято нарезное ружье ТОЗ.
Начато досудебное расследование по статье 337 УК РК (Незаконная охота).
Дополнено 02.11.2023, 18.15
Тушу дикого кабана обнаружили в автомобиле у жителя области Абай, сообщает Polisia.kz.
Была остановлена "Нива" под управлением 45-летнего местного жителя. При проверке в багажном отделении авто была обнаружена неразделанная туша дикого кабана, на отстрел которого задержанный разрешительных документов не имел. Также было изъято одно гладкоствольное ружье 16-го калибра", - проинформировали в полиции.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по части 1 статьи 337 УК РК (Незаконная охота). В настоящее время проводится судебно-экспертное биологическое исследование. Кроме того, назначена баллистическая экспертиза. По результатам экспертиз по настоящему уголовному делу будет принято процессуальное решение.
Ранее зоозащитники сообщали, что уникальные казахстанские сайгаки покидают территорию ЗКО из-за отстрела.
Вопрос регулирования численности сайгаков стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания. А истинная цель истребления животных - это их рога, которые стоят немалых денег.
В мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков, а также рассказал об уникальности этих животных.
01.11.2023, 09:59 76161
С участием спецслужб Казахстана ликвидировано шесть международных наркоканалов
Фото: КНБ РК
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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре 2023 года Комитетом национальной безопасности в сфере противодействия наркобизнесу реализован ряд операций. Совместно с компетентными органами Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана ликвидировано шесть каналов международного наркотрафика, сообщили в КНБ РК.
В ходе указанных спецопераций задержаны 23 подозреваемых лица.
Из незаконного оборота изъято около 300 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также свыше 1 тонны химических прекурсоров, предназначенных для изготовления "синтетики".
Также нейтрализована противоправная деятельность 5 кустарных производств синтетических наркотиков и 1 фитолаборатории, предназначенной для выращивания каннабиса.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за неделю изъято 250 кг наркотиков.
31.10.2023, 18:01 109751
Свидетелю поступают угрозы: суд по делу Альтаева пройдет в закрытом режиме
Фото: instagram/nurzhan_altayev
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд по делу бывшего депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нуржана Альтаева пройдет в закрытом режиме, сообщает специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Астаны.
В ходе слушания в суд от прокурора поступило ходатайство о рассмотрении уголовного дела в закрытом судебном заседании в связи с тем, что свидетелю и его семье поступают угрозы жизни и здоровью от неизвестных лиц из-за его свидетельских показаний", - проинформировали в суде.
Отмечается, что в целях безопасности участников процесса ходатайство прокурора судом удовлетворено и принято решение о рассмотрении уголовного дела в режиме закрытого судебного заседания.
Как сообщалось ранее, 7 июня Антикоррупционной службой по результатам комплекса негласных мероприятий задержан экс-вице-министр и бывший депутат мажилиса Нуржана Альтаев по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. По данным Антикора, он является фигурантом дела экс-председателя НПП "Атамекен" Мырзахметова.
Альтаев подозревается в том, что в период с 2018 по 2019 годы, будучи вице-министром труда и социальной защиты населения РК, на систематической основе получал от председателя правления НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова денежные средства в размере 5000 долларов ежемесячно в качестве взяток. В последующем Альтаев, занимая новую должность депутата мажилиса, в период с 2019 по 2020 годы продолжил свою коррупционную деятельность по получению взяток от Мырзахметова. В общей сложности в качестве взяток им получено 135 000 долларов.
31.10.2023, 15:27 115611
Религиозного радикала задержали за пропаганду терроризма в Алматинской области
Изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства
Фото: КНБ
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Конаев. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области задержан подозреваемый в пропаганде идей терроризма, сообщили в Комитете национальной безопасности Казахстана.
31 октября 2023 года Комитетом национальной безопасности при содействии органов полиции задержан житель Алматинской области, подозреваемый в пропаганде терроризма.
В пресс-службе КНБ рассказали, что у задержанного при обыске по месту жительства изъяты религиозная литература и иные вещественные доказательства.
Осуществляется досудебное расследование по части 1 статьи 256 УК РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).
Ранее сообщалось, что в Алматы и Туркестане задержаны приверженцы международных террористических организаций.
31.10.2023, 15:01 117066
Иностранцы организовали крупную нарколабораторию близ Астаны
Изъято около 60 тысяч разовых доз мефедрона
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области ликвидировано подпольное наркопроизводство, организованное гражданами стран ближнего зарубежья.
По материалам расследования молодые иностранцы прибыли в Казахстан с целью наладить производство и сбыт синтетических наркотиков в Астане.
Преступники организовали производство наркотиков в доме, купленном в городе Ерейментау, а реализовывать "товар" планировали в Астане.
Был куплен автомобиль для нужд своих будущих подельников, которые также приехали в Казахстан из-за рубежа. Все необходимое оборудование и прекурсоры преступник заказывал через теневой сегмент интернета на сайтах, специализирующихся на производстве наркотиков. Они доставлялись контрабандным путем", - рассказал заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Саркытбай Кусаинов
Полицейский отметил, что преступники были задержаны на финальном цикле синтеза наркотиков.
На улицы городов не допущено более 12 килограммов мефедрона. Это около 60 тысяч разовых доз опасного наркотика", - уточнил Кусаинов.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 297, часть 3, УК РК за производство наркотиков в особо крупном размере в составе преступной группы. Наказание предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
По данным Polisia.kz, всего за истекший период этого года органами внутренних дел ликвидирована деятельность 40 подпольных нарколабораторий, из них три - с участием иностранных граждан. При этом изъято 195 кг готовых к употреблению психоактивных веществ и 79 тонн прекурсоров.
31.10.2023, 14:07 122811
Дело экс-вице-министра индустрии: уникальное месторождение никеля и кобальта возращено государству
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках расследования уголовного дела в отношении экс-вице-министра индустрии Тимура Токтабаева государству возвращено уникальное месторождение "Шевченковское" в Костанайской области, сообщает Агентство по противодействию коррупции.
По информации ведомства, месторождение имеет запасы никеля (1,075 млн тонн) и кобальта (585,9 тысячи тонн). Стоимость запасов полезных ископаемых составляет более 5,6 трлн тенге.
Ранее сообщалось, что 27 октября приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении бывшего вице-министра МИИР Тимура Токтабаева.
Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия при передаче аффилированным с ним лицам месторождения с крупными запасами полезных ископаемых.
Токтабаеву назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, государственной награды "Ерен еңбегі үшін" и конфискацией следующего дорогостоящего имущества:
1. земельный участок, расположенный по адресу: Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Кокшокы;
2. жилой дом, расположенный по адресу: Алматы, Бостандыкский район, садоводческое товарищество "Алма";
3. автомобиль марки Mercedes-Benz Maybach S 580 4MATIC 2021 года выпуска;
4. автомобиль марки Bentley Bentayga V8 2021 года выпуска;
5. доли участия в тринадцати коммерческих организациях.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Антикоррупционная служба продолжает работу по возврату активов.
31.10.2023, 09:54 119691
Расследование дела по выводу средств из Delta Bank: бизнесмен Тлеубаев осужден на 10 лет лишения свободы
Фото: Depositphotos
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Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование по делу АО "Delta Bank" в рамках выделенного в отдельное производство уголовного дела продолжается Агентством по финансовому мониторингу.
Установлено, что в период с 2012 по 2017 годы гражданин Н. Тлеубаев выводил денежные средства банка путем выдачи заведомо безвозвратных кредитов. В ходе следствия выявлены и санкционированы аресты на активы и объекты имущества, принадлежащего Н. Тлеубаеву и его родственникам. В том числе элитный ресторан, четырехкомнатная квартира и 100% доли в 3 компаниях, расположенных в городе Праге Чешской Республики, а также вилла в ОАЭ, расположенная в Palm Jumeirah, стоимостью почти 5 млн долларов США. Кроме того, санкционирован арест 100% доли "Вентспилского зернового терминала", расположенного в Латвии, путем направления международного следственного поручения в рамках сотрудничества с Латвийской Республикой", - сообщили в АФМ.
Вместе с тем, по данным агентства, в Фонд проблемных кредитов переданы 5 сахарных заводов и 58 объектов имущества, принадлежащих Тлеубаеву.
По данным АФМ, приговором суда Тлеубаев осужден к 10 годам лишения свободы.
В настоящее время пострадавшими от незаконной деятельности Тлеубаева Н. и его компаний являются АО "КазИнвестБанк", АО "Банк развития Казахстана" и АО "ЕНПФ". Агентством по финансовому мониторингу продолжается работа по поиску и возврату активов, в том числе из-за рубежа", - проинформировали в АФМ.
Напомним, весной уголовное дело топ-менеджеров Delta Bank было направлено в суд.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?