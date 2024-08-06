Оружие и боеприпасы изъяли у фигурантов дела о незаконной добыче золота  

Всего в текущем году в ряде регионов ликвидировано 19 нелегальных цехов по переработке золотосодержащего материала, изъяты десятки тонн руды

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Тараз. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области в рамках дела о незаконной добыче золотосодержащей руды изъято огнестрельное оружие и более тысячи боеприпасов.





По сообщению Polisia.kz, в июле в Мойынкумском районе Жамбылской области проведены оперативные мероприятия по задержанию лиц, причастных к хищениям золотосодержащей руды с территории комбината "Акбакай" АО "Алтыналмас". В результате было обнаружено 11 нелегальных дробильных цехов в поселках Акбакай, Мойынкум, Бирлик, где изъято специальное оборудование для переработки руды и камней, золото, денежные средства, а также девять единиц огнестрельного оружия и более тысячи боеприпасов.









Также сообщается, что на территории карьера "Каракоз" задержано две бригады незаконных старателей - всего 17 лиц, нелегально добывающих руду путем незаконного проникновения в шахты. Все они привлечены к административной ответственности.





Кроме того, при проведении специальных мероприятий выявлен факт кражи свыше 600 мешков золотосодержащего сырья, похищенного с территории комбината "Акбакай" его бывшими работниками, которые водворены в ИВС. Совместно со службой безопасности комбината задержанные проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям, сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.





Всего, по данным полиции, в текущем году в ряде регионов ликвидировано 19 нелегальных цехов по переработке золотосодержащего материала, где изъяты десятки тонн руды.



