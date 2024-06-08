В Степногорске задержали три бригады "черных" старателей

С начала года привлечено к ответственности свыше 400 "черных" старателей

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Степногорск. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - При координации прокуратуры Степногорска в апреле подразделением по борьбе с организованной преступностью пресечена деятельность трех нелегальных старательских бригад, которые занимались хищением золота, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.





В ходе операции изъято три мини-цеха по переработке руды, более 8 тонн золотосодержащего концентрата и несколько десятков комплектов контрафакта и ювелирных изделий.





Только в 2024 году сотрудниками полиции задержано и привлечено к ответственности свыше 400 черных старателей, также зарегистрировано восемь уголовных дел.





Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле.