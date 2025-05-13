Осужденный по делу о поножовщине экстрадирован из России в Казахстан

Фото: скриншот из видео АФМ

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Семей. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее вынесен обвинительный приговор в отношении трех участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет без средств идентификации в крупном размере. Расследование проведено департаментом АФМ по области Абай, - В Семее вынесен обвинительный приговор в отношении трех участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет без средств идентификации в крупном размере. Расследование проведено департаментом АФМ по области Абай, сообщили в пресс-службе АФМ.





Группа в составе 8 лиц, в том числе 3 иностранных граждан, осуществила незаконный ввоз 9,3 млн пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам. Сбыт осуществлялся на территории Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей. Часть сигарет преступники пытались вывезти в Россию. Весь объем контрафактной продукции изъят из незаконного оборота, сумма неуплаченного акциза составила 2,6 млрд тенге", - проинформировали в АФМ.





В целях конфискации наложен арест на 9 автомашин и частный дом.





Кроме того, в ходе следствия судом удовлетворены ходатайства о досудебной конфискации имущества, добытого преступным путем: изъяты $157 тыс. наличными и VIP номер на автомашину "777" стоимостью 840 тыс. тенге", - отметили в ведомстве.





По данным АФМ, приговором суда трое обвиняемых признаны виновными по статьям 264, часть 2, УК (Участие в транснациональной организованной группе), 214, часть, 2 пункты 1, 3, УК (Незаконное предпринимательство) и им назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего арестованного имущества стоимостью 166 млн тенге.





Пятеро других участников группы объявлены в международный розыск. Один из них задержан на территории Российской Федерации, в компетентные органы направлено ходатайство о его экстрадиции.