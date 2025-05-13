12.05.2025, 12:00 30271
Осужденный по делу о поножовщине экстрадирован из России в Казахстан
В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор
Фото: depositphotos
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Осужденный по делу о поножовщине экстрадирован из России в Казахстан для исполнения приговора суда за совершение тяжкого преступления против личности, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Злоумышленник в 2023 году в городе Риддере в ходе совместного распития спиртного, на почве словесного конфликта, имеющимся при себе складным ножом нанес множество ударов в область головы и тела потерпевшего, которого удалось спасти в связи с своевременно оказанной медицинской помощью. Приговором суда он был осужден к наказанию, не связанному с лишением свободы, однако, не выполнив возложенные на него обязанности, уклонился от отбывания уголовного наказания, в связи с чем был объявлен в международный розыск", - заявили в пресс-службе.
По данным прокуратуры, в сентябре прошлого года разыскиваемый был задержан на территории Алтайского края в России, после чего по запросу Генпрокуратуры Казахстана экстрадирован на Родину.
В настоящее время фигурант водворен в следственный изолятор. Теперь ему предстоит отбывать наказание в виде реального лишения свободы сроком более двух лет", - добавили в ведомстве.
Ранее участник ОПГ был экстрадирован из России в Казахстан.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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12.05.2025, 19:53 10051
В Атырау старшеклассники избили учеников младших классов
Фото: Depositphotos
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Атырау. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В пригородном селе Еркинкала несколько подростков жестоко избили учеников восьмого класса. Причиной стало то, что те отказались после уроков выполнять хозяйственные работы. Сообщается, что подростков избивали палками в заброшенном здании на территории села. Родители пострадавших детей обратились в полицию, сообщает портал "Мой город".
В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что телесные повреждения получили двое подростков. Всех подозреваемых установили и доставили в отдел полиции. Зарегистрировано уголовное дело, проводятся комплексные следственные действия.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, - отметили в полиции.
Несовершеннолетних, допустивших правонарушение, поставят на учет в органы внутренних дел, а материалы в их отношении будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что в одной из сельских школ Алматинской области старшеклассник избил сверстников в уличном школьном туалете. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева сообщила о шокирующих фактах издевательств над учениками в школах области.
Как сообщалось ранее, весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.
Судья оказался очень гуманным человеком - вошел в положение молодых оступившихся людей, впервые совершивших преступление, и дал всем "минималки". Аманкосу - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Еще судья взыскал с осужденных немного денег в пользу потерпевших. Удовлетворил полностью гражданский иск о возмещении материального ущерба - каждый из приговоренных должен компенсировать каждому из пострадавших расходы на адвокатов в размере от 100 до 650 тысяч тенге. А вот с моральным вредом получилось совсем грустно. С инициатора драки Бакыта в пользу Куватова взыскано 500 тысяч тенге, а с Аманкоса - 3,5 млн тенге. В пользу Романова с Аманкос и Адила взыскано по 150 тысяч тенге, а с Бакыта - 200 тысяч. В пользу Кима со всех подсудимых взыскано по 150 тысяч тенге.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
12.05.2025, 19:04 13091
В Таразе вынесли приговор бывшему заместителю акима
Экс-чиновник приговорен к 4 годам лишения свободы
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Тараз. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Суд вынес приговор по делу о хищении денег акимата Тараза. Экс-замакима Нурбола Калдыбаева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, сообщает пресс-служба суда.
Вместе с ним под суд пошел предприниматель, его обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Занимаясь строительством трех пятиэтажных домов по государственному тендеру акимата, бизнесмен не завершил строительство и составил фиктивные акты о якобы завершении строительства по объектам.
Калдыбаев, являясь должностным лицом, превышая свои служебные полномочия, подписал эти акты, которые явились основанием для перечисления предпринимателю более 519 млн тенге бюджетных средств", - сообщили в суде.
Причиненный ущерб возмещен частично путем производства строительно-монтажных работ, сумма невозмещенного ущерба составляет свыше 137 млн тенге, при этом ущерб, причиненный преступными действиями бизнесмена, составляет 104,8 млн тенге, а совместными преступными действиями составляет 32,8 млн тенге.
Приговором суда подсудимые признаны виновными и осуждены: бизнесмен к 6 годам лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 10 лет; чиновник к 4 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать определенные должности.
Приговор не вступил в законную силу.
12.05.2025, 18:40 14701
Штраф за огромную надпись на скале получил житель Мангистау
Фото: кадр видео
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Актау. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Штраф за огромную надпись на скале в районе 43-го километра получил житель Мангистауской области, сообщает lada.kz.
Установлено, что надпись на скальном участке нанес гражданин 2002 года рождения. Он привлечен к административной ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство). Штраф 20 МРП - 78 640 тенге", - заявили в департаменте полиции региона.
Напомним, факт вандализма зафиксировали отдыхающие в Мангистауской области. Женщина, отдыхавшая у моря, отметила, что группа отдыхающих оставила после себя мешки мусора, а также надпись красной краской "Ұштаған" на скале. Женщина предположила, что авторы надписи приехали на отдых из села Ұштаған.
Стоит отметить, что начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В Астане нарушителей оштрафовали на более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
12.05.2025, 13:28 26736
Попытка ограбления банка в Алматы попала на камеру видеонаблюдения
Задержан 32-летний подозреваемый
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Алматы. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк в Алматы, сообщает Polisia.kz.
Благодаря системе видеонаблюдения в Алматы задержан 32-летний подозреваемый в попытке ограбления коммерческого банка.
Как рассказали в полиции, ночью злоумышленник проник в здание банка через окно и попытался добраться до кассового узла. Однако он не смог преодолеть бронированное стекло и покинул место происшествия.
По записи камер видеонаблюдения личность подозреваемого установлена, преступление было раскрыто по горячим следам.
Подозреваемый дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело", - рассказал начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Талант Исаев.
12.05.2025, 12:39 28771
Захват заложников в Актобе: дело о двойном убийстве направили в суд
Фото: polisia.kz
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Актобе. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Актюбинской области в специализированный межрайонный суд по уголовным делам региона направлено уголовное дело о двойном убийстве, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Следствием установлено, что подозреваемый после ссоры со своей знакомой незаконно проник в частный дом, где совершил убийство ее матери и отчима, а потерпевшую незаконно удерживал против ее воли. В результате оперативных действий сотрудников спецподразделения "Арлан" потерпевшая освобождена, а подозреваемый был задержан на месте преступления", - заявили в прокуратуре.
По данным пресс-службы, подозреваемому предъявлено обвинение по пунктам 1, 3, 5 части 2 статьи 99 УК (Убийство двух или более лиц), по пунктам 3, 4 части 2 статьи 126 УК (Незаконное лишение человека свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья) и по части 1 статьи 107 УК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью) в убийстве двух и более лиц с особой жестокостью, а также в незаконном лишении свободы с применением насилия.
Государственное обвинение в суде будет поддерживать процессуальный прокурор", - добавили в ведомстве.
Напомним, 13 января в спальном районе Актобе 40-летний мужчина взял в заложники бывшую сожительницу и ее родителей. Все происходило в доме пожилых супругов. Полиция три часа вела переговоры с преступником, но он так и не отпустил своих жертв. Дом взяли штурмом. В ходе спецоперации выжила лишь дочь пенсионеров. А ее 67-летнюю мать и 74-летнего отчима нашли в погребе. Они получили множественные колото-резаные ранения и не выжили.
Спустя почти неделю в Актобе выписали из больницы единственную выжившую заложницу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
12.05.2025, 11:12 32616
В Костанайской области вынесли приговор главным специалистам отдела фитосанитарного контроля по делу о коррупции
С инспекторов взыскана сумма полученных взяток
Фото: Depositphotos
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Костанай. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Карабалыкский районный суд вынес приговор двум главным специалистам отдела фитосанитарного контроля Костанайской области по делу о коррупции, сообщает Главная транспортная прокуратура.
Они получали взятки от 13 водителей грузовиков в размере от 2 до 20 тысяч тенге за беспрепятственный провоз подкарантинной продукции через границу без осмотра. Инспекторы и 13 взяткодателей были приговорены к различным срокам наказания, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, с инспекторов взыскана сумма полученных взяток", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства.
Приговор оглашался в присутствии коллег взяткополучателей и вступил в законную силу", - добавили в прокуратуре.
Ранее глава Актауского городского суда получил тюремный срок за подстрекательство к взятке.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
12.05.2025, 10:10 34756
В Семее вынесен приговор в отношении участников организовавшей незаконный оборот сигарет транснациональной группы
Фото: скриншот из видео АФМ
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Семей. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Семее вынесен обвинительный приговор в отношении трех участников транснациональной группы, организовавшей незаконный оборот сигарет без средств идентификации в крупном размере. Расследование проведено департаментом АФМ по области Абай, сообщили в пресс-службе АФМ.
Группа в составе 8 лиц, в том числе 3 иностранных граждан, осуществила незаконный ввоз 9,3 млн пачек контрафактных сигарет из Кыргызстана по поддельным документам. Сбыт осуществлялся на территории Алматинской, Жамбылской, Павлодарской и Туркестанской областей. Часть сигарет преступники пытались вывезти в Россию. Весь объем контрафактной продукции изъят из незаконного оборота, сумма неуплаченного акциза составила 2,6 млрд тенге", - проинформировали в АФМ.
В целях конфискации наложен арест на 9 автомашин и частный дом.
Кроме того, в ходе следствия судом удовлетворены ходатайства о досудебной конфискации имущества, добытого преступным путем: изъяты $157 тыс. наличными и VIP номер на автомашину "777" стоимостью 840 тыс. тенге", - отметили в ведомстве.
По данным АФМ, приговором суда трое обвиняемых признаны виновными по статьям 264, часть 2, УК (Участие в транснациональной организованной группе), 214, часть, 2 пункты 1, 3, УК (Незаконное предпринимательство) и им назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией всего арестованного имущества стоимостью 166 млн тенге.
Пятеро других участников группы объявлены в международный розыск. Один из них задержан на территории Российской Федерации, в компетентные органы направлено ходатайство о его экстрадиции.
12.05.2025, 08:27 31756
С начала года в Казахстане изъято порядка 3,5 тонны наркотических средств
Фото: скриншот из видео Polisia.kz
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Астана. 12 мая. KAZAKHSTAN TODAY - За четыре месяца выявлено почти 3 тысячи наркоправонарушений, в том числе 828 фактов сбыта, сообщает Polisia.kz.
Изъято порядка 3,5 тонны наркотических средств, из них 259 кг синтетики, около 2 тонн марихуаны, 303 кг гашиша. Пресечена деятельность 83 нарколабораторий. Изъято почти 6 тонн прекурсоров. Ликвидировано 20 организованных преступных групп. Заблокировано более 11 тысяч сайтов с противоправным контентом, а также 12 тысяч банковских карт и счетов на сумму свыше 1 млрд тенге. Задержано 1783 лица, из них 669 арестовано", - сообщил и.о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
Как отметил спикер, в апреле проведен ряд успешных операций. В городе Косшы задержан уроженец Акмолинской области. В ходе обыска автомобиля изъято 6,5 кг синтетических наркотиков а-pvp. В рамках дальнейших мероприятий задержаны его соучастники - жители Северо-Казахстанской области, у которых изъят еще один килограмм "синтетики". В городе Астане задержан житель Актобе. У него изъято 2,5 кг синтетических наркотиков.
Все подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Работа в данном направлении продолжается", - подчеркнул Данияр Мейрхан.
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