Осужденный за развращение малолетних сбежал из колонии-поселения в Актау

Всего в рамках операции "STOP трафик", проведенной департаментом по борьбе с организованной преступностью, по республике выявили 30 преступлений, связанных с торговлей людьми

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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Жетысуской области задержали женщину, которая продала своих детей за 2 миллиона тенге, об этом сообщила на - Полицейские Жетысуской области задержали женщину, которая продала своих детей за 2 миллиона тенге, об этом сообщила на брифинге Министерства официальный представитель ведомства Шугыла Турлыбек.









Всего, по словам Турлыбек, в рамках операции "STOP трафик", проведенной департаментом по борьбе с организованной преступностью, по республике выявили 30 преступлений, связанных с торговлей людьми. Из них 3 случая связаны с торговлей несовершеннолетними.





Сотрудники УБОП ДП Жетысуской области за торговлю детьми задержали 23-летнюю жительницу области. Установлено, что женщина через посредников продала своих двух детей 2022 и 2023 годов рождения. Первый факт имел место в октябре 2022 года, второй факт - в августе 2023 года, в обоих случаях сумма сделки составила 1 млн тенге. Факты зарегистрированы по статье 135 УК РК - "Торговля несовершеннолетними", - сообщила Турлыбек.





Также выявлены 3 факта незаконного лишения свободы с целью эксплуатации, 2 - торговли людьми, 2 - торговли органами человека, 3 - вовлечения в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетнего - в одном случае. Кроме того, выявлено 17 фактов организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества.





Один из фактов трудового рабства зафиксирован в Мангистауской области, житель которой в течение нескольких лет, обманув и отобрав документы, держал в трудовом рабстве 44-летнего гражданина Узбекистана.





Мужчину принуждали пасти скот, выполнять домашнюю и подсобную работу. Зимовка находилась в 90 км от ближайшего населенного пункта. Этот факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 126 УК "Незаконное лишение свободы с целью эксплуатации", проводится расследование", - рассказала спикер.





Еще одного гражданина Узбекистана удерживали в рабстве в Туркестанской области. У него забрали паспорт и принуждали пасти скот.





В Атырауской области задержали уроженку Узбекистана, которая вовлекла в занятие проституцией свою родную младшую сестру 1998 года рождения.





В ходе проверочных мероприятий установили, что в мае 2021 года подозреваемая привезла потерпевшую из Ташкента в Шымкент, а после в Атырау, предложив работу продавцом в продуктовом магазине. Но после приезда, забрав документы и применив физическое насилие, заставила ее заняться проституцией", - сообщила Турлыбек.





В Актюбинской области задержали жительницу Актобе, которая в течение полугода заставляла заниматься проституцией 17-летнюю студентку колледжа.





В Жамбылской области задержали администратора придорожного кафе, которая организовала у себя секс-притон для водителей большегрузов.





В Карагандинской области при проверке гостиниц, увеселительных заведений и других мест задержали гражданина Узбекистана, находившегося с 2016 года в межгосударственном розыске за торговлю людьми, и двух уголовных преступников, находившихся в розыске за кражу.





Ранее сообщалось, что в Казахстане почти вдвое выросло количество правонарушений в сфере торговли людьми. Часто правоохранительные органы сталкиваются с торговлей несовершеннолетними.





Житель Костанайской области заявил о нахождении в трудовом рабстве на протяжении 6 лет на зимовке в Карагандинской области.



