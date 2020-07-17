Отчима, избившего 8-летнего пасынка, приговорили к 10 годам тюрьмы

Ранее в СМИ широкий общественный резонанс вызвала информация о жестоком избиении маленького ребёнка его отчимом в Талдыкоргане. Сообщалось, что ребёнок впал в кому и находится в реанимации.
В главном судебном разбирательстве Д. Гревцев пояснил, что он не отдавал отчет своим действиям, в момент совершения преступления находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. Эти доводы Д. Гревцева судом не были приняты во внимание, так как избиение ребенка длилось около одного часа", - рассказали в пресс-службе специализированного межрайонного суда №1 по делам несовершеннолетних Алматинской области.
С учетом изложенного и других обстоятельств жизни ребенка, выясненных в ходе рассмотрения дела, суд посчитал необходимым назначить максимальное наказание, предусмотренное санкцией указанной статьи.
Суд признал его виновным в нанесении тяжких телесных повреждений с особой жестокостью, используя беспомощное состояние восьмилетнего ребенка и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет", - добавили в ведомстве.
Кроме того, по делу были вынесены три частных постановления, в отношении:
1) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате города Талдыкоргана - за формальный подход к своим обязанностям по защите прав К.;
2) администрации Коммунального государственного учреждения средней школы №9 с дошкольным мини-центром - за отсутствие воспитательной работы по выявлению детей, живущих в трудных условиях, ведь данная семья привлекла внимание ответственных лиц только после совершения тяжкого преступления;
3) суд вынес частное постановление для поощрения врачей Многопрофильной областной детской больницы города Талдыкоргана, которые самоотверженно на протяжении тридцати дней боролись за жизнь мальчика.
Приговор не вступил в законную силу", - добавили в суде.
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