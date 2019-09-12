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Отца избитого на ВОАД мальчика приговорили к пяти годам заключения

11.09.2019, 15:57 8155
Отца избитого на ВОАД мальчика приговорили к пяти годам заключения
Фото: otyrar.kz
Алматы. 11 сентября. Kazakhstan Today - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам признал виновным Мурата Аскар-Оглы, обвиняемого в нанесении тяжелых травм четырехлетнему сыну, передает Kazakhstan Today.
 

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по пункту 3 части 2 статьи 106 и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в учреждениях уголовной системы средней безопасности", - пишет inAlmaty.kz.

 
Пункт 3 часть 2 статья 106 УК РК трактуется как "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника".
 
Напомним, 16 июля 2018 года четырехлетнего ребенка нашли недалеко от ВОАД, завернутого в одеяло. Родные предположили, что мальчика сбил автомобиль. Позже отец ребенка дал признательные показания, рассказывая, что ударил сына камнем по голове за непослушание. Родные не верят в историю подсудимого и предполагают, что его вынудили дать показания. 
 
Напомним, 4-летний Мухаммед Аскароглы был обнаружен утром 16 июля в бессознательном состоянии на углу улиц Брянская и Одесская. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Первоначально расследовалась версия ДТП: со слов свидетеля, мальчика сбила машина черного цвета. Позже был задержан отец ребенка, который признался, что ударил его по голове камнем. Впоследствии Мурат Аскар-оглы отказался от своих признательных показаний, заявив об оказанном на него давлении.
 

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