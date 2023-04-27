Пароли к сервисам одного из казахстанских банков попали в открытый доступ

Используя эти данные, можно было удаленно подсоединиться к внутренней системе банка и самостоятельно провести платеж, получить доступ к финансовым системам либо подменить платежные реквизиты

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Астана. 26 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В процессе мониторинга казахстанского сегмента интернета специалистами АО "ГТС" была обнаружена уязвимость на интернет-ресурсе одного из казахстанских банков второго уровня, сообщает пресс-служба АО "Государственная техническая служба".





CWE-530 - уязвимость, которая возникает, когда резервные копии файлов (бэкап) веб-приложения остаются открытыми для несанкционированного доступа. Специалисты АО "ГТС" обнаружили бэкап-файл (доступный для скачивания неавторизованным пользователям), содержащий исходный код веб-приложения. Бэкап-файл содержал персональную информацию клиентов и сотрудников банка, а именно: 11 файлов, среди которых находилась информация о сотрудниках банка с паролями от доступа к VPN. Технически, используя эти данные, можно было удаленно подсоединиться к внутренней системе банка и самостоятельно провести платеж, получить доступ к финансовым системам либо подменить платежные реквизиты клиентов.





Сообщаем, что на сегодняшний день уязвимость устранена.





Напомним , в Казахстане впервые с 2018 года уменьшилось количество преступлений в сфере интернет-мошенничества. За 2022 год было зарегистрировано 20,6 тысячи таких правонарушений (минус 3,9%). Ущерб, согласно данным МВД, превысил 20 млрд тенге. Этот вид преступной деятельности в последние годы развивался очень активно.





В текущем году после небольшого спада в 2022-м киберпреступность вновь начала набирать обороты. За январь-февраль 2023 года статистика снова демонстрировала рост. За первые два месяца правоохранительными органами было принято к рассмотрению 3,4 тысячи заявлений о правонарушениях со стороны онлайн-мошенников - на 16,1% больше, чем за аналогичный период 2022-го.