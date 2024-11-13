Пенсионеры МВД получили сроки за создание подразделения финпирамиды в СКО

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Петропавловск. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 1 ноября вступил в законную силу приговор Петропавловского городского суда в отношении Камалиева Е.Ж. (руководитель ИП), Камалиевой Р.Ж., Исина Н.Ш. (бывший начальник ОП района имени М.Жумабаева, пенсионер МВД), Сыздыкова С.Н. (пенсионер МВД), Илюбаевой А.П. по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды с привлечением денег в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры СКО.





Камалиев Е.Ж. также осужден за легализацию денег, полученных преступным путем.





Осужденные обвинялись в том, что в период с 2018 по 2021 годы, действуя группой лиц по предварительному сговору на территории Северо-Казахстанской области, незаконно получили доход от противоправной деятельности незарегистрированной в Казахстане финансовой пирамиды Qnet.





При этом были привлечены в качестве вкладчиков 110 жителей области, вложившие свои деньги на общую сумму более 100 млн тенге.





С учетом характеризующих сведений, личности осужденных, отсутствия возмещения причиненного ущерба и раскаяния в содеянном суд всем назначил наказание в виде лишения свободы.



