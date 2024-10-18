Ущерб на 255 млн тенге: в Алматы вынесен приговор организаторам финпирамиды
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Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой HitBeatMusic окончено в Алматы, сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.
Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения. Тем самым привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы. Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге", - проинформировали в АФМ.
Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.
С начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге.
В АФМ внедрен спецпроект "Противодействие финансовым пирамидам", который нацелен на сокращение жизненного цикла финпирамид и числа вовлеченных в них вкладчиков", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей. В текущем году на блокировку направлено более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых. Закрыты 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram. Тем самым предотвращены дальнейшие финансовые потери свыше 2 млн граждан - потенциальных вкладчиков.
С начала реализации спецпроекта "Противодействие финансовым пирамидам" к ответственности привлечены организаторы структурных подразделений финпирамид, действовавших на территории страны, таких как: Qnet, World Business Consulting, Finiko, Antares/Antares Trade, Sincere Systems Group/S-Group, Hermes LTD, Life is good, Chia Tai Tianding/Chia Tai Pharmaceutical, Energy Eolus Oazqstan/Eolus", - отметили в АФМ.
В агентстве призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.