Ущерб на 255 млн тенге: в Алматы вынесен приговор организаторам финпирамиды

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Караганда. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Карагандинской области в этом году задержано шесть преступных групп, причастных к совершению тяжких преступлений. Выявлено и пресечено более 40 фактов вымогательства, - В Карагандинской области в этом году задержано шесть преступных групп, причастных к совершению тяжких преступлений. Выявлено и пресечено более 40 фактов вымогательства, сообщает Polisia.kz.





15 октября управлением по борьбе с организованной преступностью в городе Шахтинске задержана молодежная группировка, занимавшаяся вымогательствами у местных жителей, в том числе у работников АО "Qarmet", в которую входил один из тренеров смешанных единоборств.





Ранее в городах Темиртау, Сарань, Абай задержаны участники других криминальных групп, причастных к тяжким преступлениям, а также к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО "Qarmet" и вымогательствам у работников предприятия.





Всего по данным фактам в органы внутренних дел доставлено более 100 фигурантов, 39 из которых арестовано. Проведено около 150 обысковых мероприятий. Изъято оружие и боеприпасы, а также иные вещественные доказательства их противоправной деятельности. Три уголовных дела по 16 эпизодам тяжких преступлений уже направлены в суд. В результате пресечения деятельности криминальных групп в регионе изъято свыше 30 единиц огнестрельного и травматического оружия, из них 15 ружей, восемь обрезов, четыре пистолета, две винтовки, автомат Калашникова, а также более тысячи боеприпасов. Работа по обеспечению правопорядка в регионах продолжается", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.