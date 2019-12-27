По 2,5 года лишения свободы получили осужденные по делу о массовой гибели рыбы в Урале

Атырау. 26 декабря. Kazakhstan Today - В Атырауском городском суде №2 завершился судебный процесс по делу о массовой гибели рыбы в Урале в декабре прошлого года. Все трое подсудимых получили реальные сроки лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Руслан Курметов признан виновным по части 2 статьи 371 ("Халатность, повлекшая тяжкие последствия"), части 3 статьи 328 ("Загрязнение вод, повлекшее причинение особо крупного ущерба окружающей среде") и части 2 статьи 204 ("Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившее особо крупный ущерб") УК РК и приговорён по совокупности к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, пишет " Ак Жаик ".

Виктор Сущенко и Михаил Чурсин признаны виновными по части 3 статьи 328 и части 2 статьи 204 УК РК и приговорены по совокупности к 2 годам 6 месяцам лишения свободы каждый.

Суд также постановил взыскать с КГП "Атырау СУ Арнасы" материальный ущерб в пользу Атырауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира в размере 13 миллионов 924 тысяч тенге, в пользу Урало-Атырауского осетрового завода - 429 миллионов 438 тысяч тенге, в пользу ТОО "Луговской конный завод" - 1 миллиард 500 миллионов 859 тысяч тенге. Установленный срок для добровольного исполнения этого судебного решения - 6 месяцев со дня вынесения постановления.

По данным издания, после оглашения приговора подсудимые были взяты под стражу в зале суда. Отсчет их срока начался с 25 декабря.

Адвокаты сразу заявили, что будут обжаловать приговор.

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