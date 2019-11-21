По делу о незаконной трансплантации задержали главврача шымкентской больницы

Шымкент. 20 ноября. Kazakhstan Today - В Шымкенте сотрудники полиции задержали и водворили в изолятор временного содержания главного врача городской клинической больницы №1 Донбая Абылая Абдужаппаровича, сообщила пресс-служба МВД РК, передает Kazakhstan Today.

Врачу инкриминируется совершение уголовных правонарушений, предусмотренных статьями уголовного кодекса "Участие в транснациональной преступной группе" и "Незаконное изъятие органов человека", пишет otyrar.kz

Досудебным расследованием установлено, что в 2017-2018 годах на территории Казахстана действовала устойчивая преступная группа в сфере трансплантации человеческих органов, организаторами которой выступали граждане иностранных государств.

В качестве доноров привлекались граждане Узбекистана, Кыргызстана, Украины, которые в силу тяжелого материального положения вынужденно продавали свои почки, а реципиентами выступали обеспеченные граждане дальнего зарубежья, в основном Израиля.

Следствием установлено, что Донбай в предварительном сговоре с членами преступной группы, о деятельности которых он достоверно был осведомлен, несмотря на законодательный запрет купли-продажи органов человека, за крупное денежное вознаграждение проводил незаконные операции по изъятию и пересадке почек.

Ранее задержаны и заключены под стражу врач-трансплантолог Куттымуратов и один из членов преступной группы - гражданка Кыргызстана Тайсалова Б. Т. В настоящее время принимаются меры к окончанию уголовного дела, говорится в сообщении ведомства.

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