Побег Серика Кудебаева: в Кыргызстане пять фигурантов дела приговорены к штрафу

Все обвиняемые подписали соглашение о признании вины

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Бишкек. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане приговорены к штрафу пять фигурантов уголовного дела по факту побега бывшего начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева.





Известно, что четыре фигуранта дела - гражданские лица, еще одна - бывшая сотрудница Погранслужбы ГКНБ. Дело вела Военная прокуратура республики. После окончания расследования материалы были переданы в суд. По предварительным данным, все фигуранты приговорены к штрафу в 350 тысяч сомов", - сообщает 24.kg со ссылкой на собственные источники.





Уточняется, что ранее все обвиняемые подписали соглашение о признании вины.





Напомним, Серик Кудебаев возглавлял полицию Алматинской области с января 2020 года по январь 2022 года. После январских беспорядков 2022 года ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением.





После того как прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы, генерал-майор перестал посещать суд. Заседание откладывалось 5 раз из-за неявки подсудимого.





3 апреля текущего года Серик Кудебаев был объявлен в розыск. Причиной стал побег экс-полицейского из страны. 23 марта Кудебаев пересек казахско-кыргызскую границу и в тот же день вылетел из Бишкека в Стамбул.





В Комитете национальной безопасности заявили, что сбежавший за границу подозреваемый не пересекал границу через контрольно-пропускные пункты.





Позже в Генпрокуратуре сообщили , что Кудебаев сбежал через подкоп. 27 апреля Генпрокуратура Казахстана сообщила, что Серика Кудебаева задержали в Турции и доставили в Казахстан, после чего его поместили в изолятор временного содержания. Судебный процесс по делу экс-начальника полиции возобновили.



