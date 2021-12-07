Почти 400 бутылок поддельного алкоголя намеревался продать сельчанин в Павлодарской области

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ПАВЛОДАР. 6 ДЕКАБРЯ -В Павлодарской области участковый инспектор изъял у сельчанина 382 бутылки алкоголя без акцизных марок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
2 декабря, около 19.05, участковому инспектору полиции Бахыту Сулейманову поступила информация о том, что житель села торгует суррогатным алкоголем. Участковым данное сообщение было проверено. В результате у 28-летнего сельчанина обнаружено 44 бутылки вина и 339 бутылок водки. Ни на одной не было акцизных марок. Со слов сельчанина, всю партию алкоголя он приобрел по низкой цене для перепродажи. О том, что этой продукцией он мог отравить своих же сельчан, 28-летний продавец не задумывался", - сообщил исполняющий обязанности начальника отдела полиции Павлодарского района Аян Анишев.
В отношении торговца нелегальным алкоголем возбуждено административное производство. Вся алкогольная продукция изъята. Материал направят в суд.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области России от отравления суррогатным алкоголем скончались 34 человека. Спустя неделю на Урале задержали двух подозреваемых после массового отравления метанолом, в результате которого погибли 18 человек.