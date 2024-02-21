Поддельные доллары пытался реализовать гражданин Казахстана в одном из кафе Шымкента  

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Конаев. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанка, убившая сожителя, толкнув его под колеса фуры в октябре прошлого года, получила 10 лет тюрьмы, - Казахстанка, убившая сожителя, толкнув его под колеса фуры в октябре прошлого года, получила 10 лет тюрьмы, сообщили в пресс-службе суда Алматинской области.





Согласно материалам суда, в октябре 2023 года между подсудимой и ее сожителем возник конфликт в момент, когда они находились на обочине трассы в Алматинской области. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая толкнула мужчину под колеса грузовой автомашины.





От полученных травм он скончался на месте.





Подсудимая признана виновной в умышленном убийстве, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.





Приговор суда не вступил в законную силу.



