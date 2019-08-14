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Поддельный билет за 250 тыс. тенге продали шымкентцу в одном из турагентств города

13.08.2019, 09:41 12448
Шымкент. 13 августа. Kazakhstan Today - Поддельный билет для поездки за границу за 250 тыс. тенге продали шымкентцу в одном из турагентств города, передает Kazakhstan Today.
 

6 августа 2019 года в департамент полиции Шымкента обратился житель города с заявлением о том, что в одном из туристических агентств города он купил билет за границу стоимостью более 250 000 тенге, а позже выяснилось, что данный билет поддельный", - сообщила пресс-служба ведомства. 

 
В ходе следственных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в мошенничестве и доставили его в управление полиции Аль-Фарабийского района.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 (Мошенничество) УК РК.
 
Напомним, в столице около двух десятков человек обратились в полицию после того, как не смогли уехать в отпуск по путевкам, купленным в одном из столичных турагентств. Начато досудебное расследование по статье "Мошенничество"
 

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