Подозреваемого в двойном убийстве задержали в Рудном

Рудный. 20 августа. Kazakhstan Today - Полиция раскрыла двойное убийство в Рудном, передает Kazakhstan Today.

По подозрению в убийстве двух человек задержан 41-летний мужчина, ранее судимый за убийство и кражи, сообщает Polisia.kz

Преступление было совершено 18 августа 2020 года. Участковый инспектор полиции города Рудного при проверке сообщения, поступившего на пульт 102, в частном доме обнаружил тела 53-летнего мужчины и его 43-летней сожительницы . При осмотре места происшествия было установлено, что смерть была насильственной. По словам заместителя начальника ДП Костанайской области Талгата Утетлеуова, по данному факту было начато досудебное расследование по статье УК РК "Убийство".

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержан 41-летний подозреваемый, ранее судимый, который дал признательные показания. Преступление совершено на почве распития спиртных напитков и возникшей ссоры", - сказал Утетлеуов.

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