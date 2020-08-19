Костанай. 18 августа. Kazakhstan Today - Двойное убийство произошло в Рудном, передает Kazakhstan Today.





18 августа, в 11.48, участковый инспектор полиции Рудного при проверке сообщения, поступившего на пульт 102, в частном доме обнаружил тела 53-летнего мужчины и его 43-летней сожительницы.

Как сообщает Polisia.kz , при осмотре места происшествия было установлено, что смерть была насильственной.

Как рассказал исполняющий обязанности начальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 (Убийство). В настоящее время создана специальная следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием преступления. Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования взят на контроль прокуратурой области.

15 августа в Алматинской области мужчину зарезали в собственном доме.

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