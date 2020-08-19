Двойное убийство произошло в Рудном

18 августа, в 11.48, участковый инспектор полиции Рудного при проверке сообщения, поступившего на пульт 102, в частном доме обнаружил тела 53-летнего мужчины и его 43-летней сожительницы.
Как сообщает Polisia.kz, при осмотре места происшествия было установлено, что смерть была насильственной.
Как рассказал исполняющий обязанности начальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов, по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 99 (Убийство). В настоящее время создана специальная следственно-оперативная группа, которая работает над раскрытием преступления. Назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия. Ход расследования взят на контроль прокуратурой области.
15 августа в Алматинской области мужчину зарезали в собственном доме.
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