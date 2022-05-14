Подозреваемого в изнасиловании школьников задержали в Жамбылской области

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Как предполагают в полиции, он надругался над двумя мальчиками. По версии следствия, все произошло еще в марте в заброшенном здании. О произошедшем заявила мать одного из пострадавших. Ее девятилетний сын попал в больницу. Тогда-то врачи и обнаружили у ребенка серьезные повреждения. Выяснилось, что подозреваемый запугал детей расправой над их родителями, сообщает телеканал КТК.
Предполагается, что задержанный издевался над школьниками и раньше.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 30-летнего жителя Шуского района. По данному факту начато досудебное расследование по статье 121, часть 4, Уголовного кодекса Республики Казахстан. Шуский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста. Назначены все необходимые экспертизы", - сказала руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области Гульсара Мухтаркулова.
Ранее сообщалось, что полиция расследует изнасилование первоклассника в частной школе Алматы.