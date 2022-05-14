Подозреваемого в изнасиловании школьников задержали в Жамбылской области

Фото: Pavlodarnews.kz

ПАВЛОДАР. 13 МАЯ - Антикор ведет расследование о получении взятки в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По мнению следствия, в департаменте полиции Павлодарской области завышалась стоимость приобретения материально-технических средств, сообщает Pavlodarnews.kz

По словам министра внутренних дел Марата Ахметжанова, санкцией суда задержан ряд предпринимателей, которые поставляли оборудование. Сегодня идет следствие по этому делу.

Задержания прошли не только в Павлодарском, но и в других регионах страны.

Глава министерства отметил, что имиджу департамента полиции в частности и органам внутренних дел в целом нанесен большой урон.

Мы не скрываем, что проводится чистка рядов. Все, кто действительно замечен в этих коррупционных правонарушениях, будут привлечены, рассматриваем и ответственность их руководителей", - сказал глава МВД.