Подозреваемый в распространении экстази и мефедрона задержан в Астане  

Фото: Polisia.kz

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Астана. 4 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Интернет-мошенничество в последние годы стало не только глобальной проблемой, но и серьезной угрозой для национальной безопасности. В Генеральной прокуратуре состоялось межведомственное совещание по вопросам противодействия кибермошенничествам, сообщает пресс-служба ГП РК.





В 2025 году зарегистрировано свыше 14 тыс. интернет-мошенничеств, что на 22% больше аналогичного периода 2024 года. Ущерб превысил 6 млрд тенге, из них возмещено потерпевшим 26%.





Привлечены к уголовной ответственности 217 дропперов. Разоблачена 61 кибергруппа, заблокированы подозрительные транзакции на сумму свыше 2,9 млрд тенге.





Продолжается активная работа по защите прав потерпевших - посредством приостановления оплаты мошеннического кредита и взыскания неосновательного обогащения с дропперов.





По результатам совещания проанализированы причины сложившейся ситуации, выработаны конкретные меры и определены органы, ответственные за их реализацию.





В Генпрокуратуре напомнили, что с сентября вводится в действие статья 232-1 Уголовного кодекса, предусматривающая уголовную ответственность дропперов за незаконную передачу своих платежных инструментов третьим лицам за материальное вознаграждение. За это преступление предусмотрены не только финансовые ограничения, но и лишение свободы до 7 лет.