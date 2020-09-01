Подозреваемые в создании финансовой пирамиды в Туркестанской области задержаны

Туркестан. 31 августа. Kazakhstan Today - В Туркестанской области задержали шестерых подозреваемых в создании финансовой пирамиды, передает Kazakhstan Today

По подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой полицейскими Туркестанской области задержаны шесть человек, сообщает Polisia.kz

В данное время в производстве следственного управления ДП Туркестанской области находится уголовное дело, возбужденное по статье 217 УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой). С заявлением в органы внутренних дел на сегодня обратились 317 жителей Жетысайского, Махтааральского и Шардаринского районов. В качестве подозреваемых под стражей находятся шесть граждан - один мужчина и пять женщин", - сообщили в полиции.

Потерпевшие ежедневно собираются возле районных отделов. Начальники РОП и представители прокуратуры проводят с ними разъяснительные беседы.

В рамках расследования проведены обыски в офисе организации, где изъяты документы, компьютеры и другие вещественные доказательства.

На базе отдела полиции Жетысайского района создана специальная следственно-оперативная группа из числа профессиональных сотрудников следственных и оперативных подразделений полиции области.

Полицейские не исключают вероятность того, что количество потерпевших может возрасти. Сумма ущерба устанавливается.

В настоящее время досудебное расследование по данному уголовному делу продолжается. В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и не доверять незнакомым людям в надежде быстро заработать "легкие деньги". Для того чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, необходимо соблюдать элементарную бдительность и не верить сомнительным обещаниям о гарантированной доходности инвестиций.

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