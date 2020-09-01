Система Orphus

Подозреваемые в создании финансовой пирамиды в Туркестанской области задержаны

31.08.2020, 14:47 7156
Туркестан. 31 августа. Kazakhstan Today - В Туркестанской области задержали шестерых подозреваемых в создании финансовой пирамиды, передает Kazakhstan Today
 
По подозрению в создании и руководстве финансовой пирамидой полицейскими Туркестанской области задержаны шесть человек, сообщает Polisia.kz
 

В данное время в производстве следственного управления ДП Туркестанской области находится уголовное дело, возбужденное по статье 217 УК РК (Создание и руководство финансовой пирамидой). С заявлением в органы внутренних дел на сегодня обратились 317 жителей Жетысайского, Махтааральского и Шардаринского районов. В качестве подозреваемых под стражей находятся шесть граждан - один мужчина и пять женщин", - сообщили в полиции. 

 
Потерпевшие ежедневно собираются возле районных отделов. Начальники РОП и представители прокуратуры проводят с ними разъяснительные беседы. 
 
Напомним, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Жетысайского РОП пресекли деятельность финансовой пирамиды
 
В рамках расследования проведены обыски в офисе организации, где изъяты документы, компьютеры и другие вещественные доказательства. 
 
На базе отдела полиции Жетысайского района создана специальная следственно-оперативная группа из числа профессиональных сотрудников следственных и оперативных подразделений полиции области. 
 
Полицейские не исключают вероятность того, что количество потерпевших может возрасти. Сумма ущерба устанавливается. 
 
В настоящее время досудебное расследование по данному уголовному делу продолжается. В свою очередь, полицейские Туркестанской области напоминают гражданам о необходимости быть внимательными и не доверять незнакомым людям в надежде быстро заработать "легкие деньги". Для того чтобы не стать жертвой финансовой пирамиды, необходимо соблюдать элементарную бдительность и не верить сомнительным обещаниям о гарантированной доходности инвестиций.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая